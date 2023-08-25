https://ria.ru/20230825/likvidatsiya-1892184555.html
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы - РИА Новости, 25.08.2023
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы
Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:46
2023-08-25T12:46
2023-08-25T12:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих, которые отказываются выполнять преступные приказы, рассказал добровольно сдавшийся в плен солдат ВСУ. Ранее сообщалось, что три украинских солдата сдались в плен на запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Подразделение ВСУ, к которому они относились, укомплектовано венграми и русинами. "Нам на мобильные телефоны стали приходить смс-сообщения и стали попадать листовки о добровольной сдаче в плен. Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен", - сообщил сдавшийся в плен, видео с его рассказом имеется в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20230825/plennyy-1892126342.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы
Пленный боевик ВСУ: СБУ создали отряды, убивающие тех, кто не выполняет приказы
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих, которые отказываются выполнять преступные приказы, рассказал добровольно сдавшийся в плен солдат ВСУ.
Ранее сообщалось, что три украинских солдата сдались в плен на запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Подразделение ВСУ, к которому они относились, укомплектовано венграми и русинами.
"Нам на мобильные телефоны стали приходить смс-сообщения и стали попадать листовки о добровольной сдаче в плен. Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен", - сообщил сдавшийся в плен, видео с его рассказом имеется в распоряжении РИА Новости.
Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей Николаевской области