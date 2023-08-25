https://ria.ru/20230825/likvidatsiya-1892184555.html

Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы

Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы - РИА Новости, 25.08.2023

Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы

Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

служба безопасности украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих, которые отказываются выполнять преступные приказы, рассказал добровольно сдавшийся в плен солдат ВСУ. Ранее сообщалось, что три украинских солдата сдались в плен на запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Подразделение ВСУ, к которому они относились, укомплектовано венграми и русинами. "Нам на мобильные телефоны стали приходить смс-сообщения и стали попадать листовки о добровольной сдаче в плен. Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен", - сообщил сдавшийся в плен, видео с его рассказом имеется в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20230825/plennyy-1892126342.html

запорожская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, служба безопасности украины