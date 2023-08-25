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Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/likvidatsiya-1892184555.html
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы - РИА Новости, 25.08.2023
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы
Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:46
2023-08-25T12:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих, которые отказываются выполнять преступные приказы, рассказал добровольно сдавшийся в плен солдат ВСУ. Ранее сообщалось, что три украинских солдата сдались в плен на запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Подразделение ВСУ, к которому они относились, укомплектовано венграми и русинами. "Нам на мобильные телефоны стали приходить смс-сообщения и стали попадать листовки о добровольной сдаче в плен. Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен", - сообщил сдавшийся в плен, видео с его рассказом имеется в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20230825/plennyy-1892126342.html
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запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины
Пленный боевик ВСУ рассказал о ликвидации отказывающихся выполнять приказы

Пленный боевик ВСУ: СБУ создали отряды, убивающие тех, кто не выполняет приказы

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 авг - РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины создали на запорожском направлении отряды, которые убивают тех военнослужащих, которые отказываются выполнять преступные приказы, рассказал добровольно сдавшийся в плен солдат ВСУ.
Ранее сообщалось, что три украинских солдата сдались в плен на запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Подразделение ВСУ, к которому они относились, укомплектовано венграми и русинами.
"Нам на мобильные телефоны стали приходить смс-сообщения и стали попадать листовки о добровольной сдаче в плен. Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен", - сообщил сдавшийся в плен, видео с его рассказом имеется в распоряжении РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСлужба безопасности Украины
 
 
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