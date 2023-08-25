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Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву - РИА Новости, 25.08.2023
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11:48 25.08.2023 (обновлено: 12:00 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/lechenie-1892168330.html
Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву
Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву - РИА Новости, 25.08.2023
Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву
Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, переведут на лечение в Москву, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:48
2023-08-25T12:00
происшествия
калуга
москва
россия
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, переведут на лечение в Москву, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.Глава региона озвучил решения, принятые по итогам телемедицинских консультаций медиков в отношении пострадавших в ДТП."Взрослые: Наталья Анатольевна З. - переводится в институт имени Пирогова; Дарья Викторовна Б, Диана Руслановна М. - переводятся в Центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Дети... - переводится в РДКБ", - сообщил Шапша.По его словам, по всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена. Лечение будет продолжено в региональных больницах.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892105908.html
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происшествия, калуга, москва, россия, владислав шапша
Происшествия, Калуга, Москва, Россия, Владислав Шапша
Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву

Шапша: троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП в Калуге, направят в Москву

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, переведут на лечение в Москву, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Глава региона озвучил решения, принятые по итогам телемедицинских консультаций медиков в отношении пострадавших в ДТП.
"Взрослые: Наталья Анатольевна З. - переводится в институт имени Пирогова; Дарья Викторовна Б, Диана Руслановна М. - переводятся в Центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Дети... - переводится в РДКБ", - сообщил Шапша.
По его словам, по всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена. Лечение будет продолжено в региональных больницах.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.
Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Место ДТП в Калуге
Следствие попросит арестовать виновника ДТП на остановке в Калуге
24 августа, 23:14
 
ПроисшествияКалугаМоскваРоссияВладислав Шапша
 
 
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