https://ria.ru/20230825/lechenie-1892168330.html

Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву

Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву - РИА Новости, 25.08.2023

Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву

Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, переведут на лечение в Москву, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:48

2023-08-25T11:48

2023-08-25T12:00

происшествия

калуга

москва

россия

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, переведут на лечение в Москву, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.Глава региона озвучил решения, принятые по итогам телемедицинских консультаций медиков в отношении пострадавших в ДТП."Взрослые: Наталья Анатольевна З. - переводится в институт имени Пирогова; Дарья Викторовна Б, Диана Руслановна М. - переводятся в Центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Дети... - переводится в РДКБ", - сообщил Шапша.По его словам, по всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена. Лечение будет продолжено в региональных больницах.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892105908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, калуга, москва, россия, владислав шапша