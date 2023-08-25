Четверых пострадавших в ДТП в Калуге переведут на лечение в Москву
Шапша: троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП в Калуге, направят в Москву
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП на остановке в Калуге, переведут на лечение в Москву, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Глава региона озвучил решения, принятые по итогам телемедицинских консультаций медиков в отношении пострадавших в ДТП.
"Взрослые: Наталья Анатольевна З. - переводится в институт имени Пирогова; Дарья Викторовна Б, Диана Руслановна М. - переводятся в Центр травматологии и ортопедии имени Пирогова. Дети... - переводится в РДКБ", - сообщил Шапша.
По его словам, по всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена. Лечение будет продолжено в региональных больницах.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.
Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.