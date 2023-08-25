https://ria.ru/20230825/kvartiry-1892297330.html

В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир

В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 25.08.2023

В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир

Еще 12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в пятницу получили в Тамбовской области ключи от собственных квартир, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:28

2023-08-25T18:28

2023-08-25T18:28

тамбовская область

жилье

максим егоров

сироты

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ТАМБОВ, 25 авг - РИА Новости. Еще 12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в пятницу получили в Тамбовской области ключи от собственных квартир, сообщает пресс-служба облправительства. Торжественная церемония прошла в поселке Мичурина в Мичуринском муниципальном округе у дома №16 по улице Энтузиастов. "Мы понимаем, как сложно обустраиваться на новом месте, поэтому окажем новосёлам социальную поддержку в решении бытовых проблем, оформлении субсидии на оплату жилья, льгот, пособий на детей", - сказал на церемонии глава Тамбовской области Максим Егоров. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государство однократно предоставляет жильё из специализированного жилищного фонда Тамбовской области. В 2022 году квартиры получили 314 человек из данной категории. Это стало возможным благодаря строительству, в том числе, трёх новых домов в посёлке Мичурина. В августе здесь получит квартиры еще 71 человек. А всего в микрорайоне новоселье в этом году справят более 330 ребят. Кроме того, по программе "Социальная поддержка граждан" министерство соцзащиты региона предоставляет дополнительно социальную выплату – жилищный сертификат для приобретения жилья. За два года по жилищным сертификатам было приобретено 77 квартир, в этом году запланировано выдать 96 сертификатов. Всего в 2023 году на меры по обеспечению жильём детей-сирот в Тамбовской области направлено более 840 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230714/obrazovanie-1884132721.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, максим егоров, сироты