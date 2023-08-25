Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
18:28 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kvartiry-1892297330.html
В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир
В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 25.08.2023
В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир
Еще 12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в пятницу получили в Тамбовской области ключи от собственных квартир, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:28
2023-08-25T18:28
тамбовская область
жилье
максим егоров
сироты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg
ТАМБОВ, 25 авг - РИА Новости. Еще 12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в пятницу получили в Тамбовской области ключи от собственных квартир, сообщает пресс-служба облправительства. Торжественная церемония прошла в поселке Мичурина в Мичуринском муниципальном округе у дома №16 по улице Энтузиастов. "Мы понимаем, как сложно обустраиваться на новом месте, поэтому окажем новосёлам социальную поддержку в решении бытовых проблем, оформлении субсидии на оплату жилья, льгот, пособий на детей", - сказал на церемонии глава Тамбовской области Максим Егоров. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государство однократно предоставляет жильё из специализированного жилищного фонда Тамбовской области. В 2022 году квартиры получили 314 человек из данной категории. Это стало возможным благодаря строительству, в том числе, трёх новых домов в посёлке Мичурина. В августе здесь получит квартиры еще 71 человек. А всего в микрорайоне новоселье в этом году справят более 330 ребят. Кроме того, по программе "Социальная поддержка граждан" министерство соцзащиты региона предоставляет дополнительно социальную выплату – жилищный сертификат для приобретения жилья. За два года по жилищным сертификатам было приобретено 77 квартир, в этом году запланировано выдать 96 сертификатов. Всего в 2023 году на меры по обеспечению жильём детей-сирот в Тамбовской области направлено более 840 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230714/obrazovanie-1884132721.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5ed922b33030184f033cc7fdcecf98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, максим егоров, сироты
Тамбовская область, Жилье, Максим Егоров, Сироты

В Тамбовской области дети-сироты получили ключи от новых квартир

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Осмотр новой квартиры
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 25 авг - РИА Новости. Еще 12 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в пятницу получили в Тамбовской области ключи от собственных квартир, сообщает пресс-служба облправительства.
Торжественная церемония прошла в поселке Мичурина в Мичуринском муниципальном округе у дома №16 по улице Энтузиастов.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Спикер Тамбовской облдумы подчеркнул значимость Года педагога и наставника
14 июля, 10:36
"Мы понимаем, как сложно обустраиваться на новом месте, поэтому окажем новосёлам социальную поддержку в решении бытовых проблем, оформлении субсидии на оплату жилья, льгот, пособий на детей", - сказал на церемонии глава Тамбовской области Максим Егоров.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государство однократно предоставляет жильё из специализированного жилищного фонда Тамбовской области. В 2022 году квартиры получили 314 человек из данной категории. Это стало возможным благодаря строительству, в том числе, трёх новых домов в посёлке Мичурина. В августе здесь получит квартиры еще 71 человек. А всего в микрорайоне новоселье в этом году справят более 330 ребят.
Кроме того, по программе "Социальная поддержка граждан" министерство соцзащиты региона предоставляет дополнительно социальную выплату – жилищный сертификат для приобретения жилья. За два года по жилищным сертификатам было приобретено 77 квартир, в этом году запланировано выдать 96 сертификатов.
Всего в 2023 году на меры по обеспечению жильём детей-сирот в Тамбовской области направлено более 840 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
 
Тамбовская областьЖильеМаксим ЕгоровСироты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала