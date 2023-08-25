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Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам - РИА Новости, 25.08.2023
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14:40 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kuzbass-1892218958.html
Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам
Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам - РИА Новости, 25.08.2023
Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:40
2023-08-25T14:40
кемеровская область
новокузнецк
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новая образовательная организация создана в Новокузнецке на базе шахматной школы "Интеллект Академия". В церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Цивилев и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев", – говорится в сообщении. Уточняется, что ресурсный центр будет заниматься профессиональной переподготовкой педагогов школ и воспитателей детсадов, развитием шахматного образования не только в Кузбассе, но и во всем Сибирском федеральном округе. "Ресурсный центр, который мы сегодня открываем в Новокузнецке, стал четвертым в стране и первым за Уралом. То, что наш регион стал площадкой для подготовки преподавателей шахматного искусства всей Сибири, — высокая оценка деятельности тренеров-преподавателей и успехов наших шахматистов со стороны Федерации шахмат России. Кузбасс входит в число лидеров среди субъектов страны, где активно развиваются шахматы. Для жителей северной агломерации создан шахматный центр на базе Президентского кадетского училища, мощная школа шахмат действует на юге региона. Мы будем и в дальнейшем способствовать популяризации этого интеллектуального вида спорта", — цитирует пресс-служба Цивилева. В планах организаторов — в течение 5 лет обучить 120 педагогов и студентов, которые будут преподавать шахматы детям начальной и средней школ, в том числе в сельской местности и малых городах Кузбасса и СФО. Также переподготовку пройдут 60 воспитателей детсадов для внедрения программы обучения шахматам детей дошкольного возраста. В рамках открытия Центра было подписано трехстороннее соглашение между правительством Кузбасса, Федерацией шахмат России и Сибирской горно-металлургической компанией, предусматривающее реализацию общественно значимых проектов и инициатив для повышения роли физкультуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации, формирования здорового образа жизни в рамках проекта "Шахматы в школах". Также оговорено развитие инфраструктуры для занятий шахматами, внедрение проекта "Шахматы в школах", популяризация командного шахматного турнира школьных команд "Белая Ладья". В Кузбассе с 2012 года успешно внедряются программы обучения шахматам в общеобразовательных школах. В Новокузнецке успешно реализуется программа "Шахматный урок в школе". В 2019 году при содействии многократного чемпиона мира Анатолия Карпова в столице южной агломерации открыт инновационный центр шахматного образования "ИГРА" по реализации программ обучения для студентов, воспитателей и педагогов образовательных организаций. Значимым событием стал Всероссийский турнир "Кубок Интеллект Академии" по быстрым шахматам среди школьников, аналогов которому нет в мире. В 2023 году турнир официально включен в Единую комплексную программу развития физической культуры и спорта (ЕКП) Минспорта РФ. Принято решение о проведении в 2024 году турнира с приглашением иностранных команд.
https://ria.ru/20230210/shakhmaty-1851141926.html
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кемеровская область, новокузнецк, сергей цивилев
Кемеровская область, Новокузнецк, Сергей Цивилев
Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам

Цивилев открыл в Новокузнецке Ресурсный учебный центр по шахматам

© Фото : Администрация Правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Новая образовательная организация создана в Новокузнецке на базе шахматной школы "Интеллект Академия". В церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Цивилев и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ресурсный центр будет заниматься профессиональной переподготовкой педагогов школ и воспитателей детсадов, развитием шахматного образования не только в Кузбассе, но и во всем Сибирском федеральном округе.
"Ресурсный центр, который мы сегодня открываем в Новокузнецке, стал четвертым в стране и первым за Уралом. То, что наш регион стал площадкой для подготовки преподавателей шахматного искусства всей Сибири, — высокая оценка деятельности тренеров-преподавателей и успехов наших шахматистов со стороны Федерации шахмат России. Кузбасс входит в число лидеров среди субъектов страны, где активно развиваются шахматы. Для жителей северной агломерации создан шахматный центр на базе Президентского кадетского училища, мощная школа шахмат действует на юге региона. Мы будем и в дальнейшем способствовать популяризации этого интеллектуального вида спорта", — цитирует пресс-служба Цивилева.
В планах организаторов — в течение 5 лет обучить 120 педагогов и студентов, которые будут преподавать шахматы детям начальной и средней школ, в том числе в сельской местности и малых городах Кузбасса и СФО. Также переподготовку пройдут 60 воспитателей детсадов для внедрения программы обучения шахматам детей дошкольного возраста.
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В рамках открытия Центра было подписано трехстороннее соглашение между правительством Кузбасса, Федерацией шахмат России и Сибирской горно-металлургической компанией, предусматривающее реализацию общественно значимых проектов и инициатив для повышения роли физкультуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации, формирования здорового образа жизни в рамках проекта "Шахматы в школах". Также оговорено развитие инфраструктуры для занятий шахматами, внедрение проекта "Шахматы в школах", популяризация командного шахматного турнира школьных команд "Белая Ладья".
В Кузбассе с 2012 года успешно внедряются программы обучения шахматам в общеобразовательных школах. В Новокузнецке успешно реализуется программа "Шахматный урок в школе". В 2019 году при содействии многократного чемпиона мира Анатолия Карпова в столице южной агломерации открыт инновационный центр шахматного образования "ИГРА" по реализации программ обучения для студентов, воспитателей и педагогов образовательных организаций.
Значимым событием стал Всероссийский турнир "Кубок Интеллект Академии" по быстрым шахматам среди школьников, аналогов которому нет в мире. В 2023 году турнир официально включен в Единую комплексную программу развития физической культуры и спорта (ЕКП) Минспорта РФ. Принято решение о проведении в 2024 году турнира с приглашением иностранных команд.
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Кемеровская областьНовокузнецкСергей Цивилев
 
 
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