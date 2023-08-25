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Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами - РИА Новости, 25.08.2023
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11:20 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kurily-1892163113.html
Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами
Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами - РИА Новости, 25.08.2023
Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами
Власти Японии продолжают по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:20
2023-08-25T11:20
в мире
япония
россия
курильские острова
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Власти Японии продолжают по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получали положительного ответа, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что власти Японии будут делать все возможное для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов. "Возобновление проектов гуманитарного обмена по четырем островам, включая посещение могил, является одним из приоритетов в японо-российских отношениях", - добавил Мацуно, трансляция его выступления велась на сайте правительства. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений. При этом в сентябре прошлого года МИД РФ сообщил, что мера по прекращению действия российского соглашения с Японией об облегченном посещении Курил не затрагивает реализацию советско-японской договоренности 1986 года о взаимном безвизовом посещении могил.
https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html
япония
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в мире, япония, россия, курильские острова, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, Россия, Курильские острова, Хирокадзу Мацуно
Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами

Россия не дала согласия правительству Японии на возобновление обменов с Курилами

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкГрузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области
Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Власти Японии продолжают по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получали положительного ответа, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Он подчеркнул, что власти Японии будут делать все возможное для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов.
"Возобновление проектов гуманитарного обмена по четырем островам, включая посещение могил, является одним из приоритетов в японо-российских отношениях", - добавил Мацуно, трансляция его выступления велась на сайте правительства.
МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
При этом в сентябре прошлого года МИД РФ сообщил, что мера по прекращению действия российского соглашения с Японией об облегченном посещении Курил не затрагивает реализацию советско-японской договоренности 1986 года о взаимном безвизовом посещении могил.
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В миреЯпонияРоссияКурильские островаХирокадзу Мацуно
 
 
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