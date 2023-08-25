https://ria.ru/20230825/kurily-1892163113.html

Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами

Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами - РИА Новости, 25.08.2023

Япония не получила согласия России на возобновление обменов с Курилами

Власти Японии продолжают по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:20

2023-08-25T11:20

2023-08-25T11:20

в мире

япония

россия

курильские острова

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Власти Японии продолжают по дипломатическим каналам контакты с РФ относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получали положительного ответа, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что власти Японии будут делать все возможное для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов. "Возобновление проектов гуманитарного обмена по четырем островам, включая посещение могил, является одним из приоритетов в японо-российских отношениях", - добавил Мацуно, трансляция его выступления велась на сайте правительства. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений. При этом в сентябре прошлого года МИД РФ сообщил, что мера по прекращению действия российского соглашения с Японией об облегченном посещении Курил не затрагивает реализацию советско-японской договоренности 1986 года о взаимном безвизовом посещении могил.

https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, курильские острова, хирокадзу мацуно