Рейтинг@Mail.ru
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:20 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kultura-1892269239.html
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия - РИА Новости, 25.08.2023
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия
Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:20
2023-08-25T17:20
культура
городское хозяйство москвы
москва
кутузовский проспект
сергей собянин
надежда крупская
константин циолковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39675/73/396757372_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_a86be8aab30df0143c7b62fc79919b2e.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая Жуковского, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. &quot;Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства&quot;, – заявил он.Собянин отметил, что шесть из них находятся в центральных районах. Среди них мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова. По словам Собянина, два памятника, которые ждет реставрация, расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой. Также девятый объект установлен на Кутузовском проспекте — бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.
https://ria.ru/20230805/kultura-1888340532.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39675/73/396757372_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_6a5e23e2d7c0f6e8827744505a442828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, кутузовский проспект, сергей собянин, надежда крупская, константин циолковский
Культура, Городское хозяйство Москвы, Москва, Кутузовский проспект, Сергей Собянин, Надежда Крупская, Константин Циолковский
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия

Собянин: в Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия

© РИА Новости / Ирина ДенисоваПамятник Крупской, Сретенский бульвар 3
Памятник Крупской, Сретенский бульвар 3 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Ирина Денисова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая Жуковского, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
«

"Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства", – заявил он.

Собянин отметил, что шесть из них находятся в центральных районах. Среди них мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова.
По словам Собянина, два памятника, которые ждет реставрация, расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой.
Также девятый объект установлен на Кутузовском проспекте — бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Проекту "Национальное культурное наследие" выделили субсидию
5 августа, 13:03
 
КультураГородское хозяйство МосквыМоскваКутузовский проспектСергей СобянинНадежда КрупскаяКонстантин Циолковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала