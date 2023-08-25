https://ria.ru/20230825/kultura-1892269239.html
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия - РИА Новости, 25.08.2023
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия
Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:20
2023-08-25T17:20
2023-08-25T17:20
культура
городское хозяйство москвы
москва
кутузовский проспект
сергей собянин
надежда крупская
константин циолковский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая Жуковского, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. "Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства", – заявил он.Собянин отметил, что шесть из них находятся в центральных районах. Среди них мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова. По словам Собянина, два памятника, которые ждет реставрация, расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой. Также девятый объект установлен на Кутузовском проспекте — бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.
https://ria.ru/20230805/kultura-1888340532.html
москва
кутузовский проспект
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, кутузовский проспект, сергей собянин, надежда крупская, константин циолковский
Культура, Городское хозяйство Москвы, Москва, Кутузовский проспект, Сергей Собянин, Надежда Крупская, Константин Циолковский
В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия
Собянин: в Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая Жуковского, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства", – заявил он.
Собянин отметил, что шесть из них находятся в центральных районах. Среди них мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова.
По словам Собянина, два памятника, которые ждет реставрация, расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой.
Также девятый объект установлен на Кутузовском проспекте — бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.
Проекту "Национальное культурное наследие" выделили субсидию