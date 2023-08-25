https://ria.ru/20230825/kultura-1892269239.html

В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия

В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия - РИА Новости, 25.08.2023

В Москве отреставрируют девять объектов культурного наследия

Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:20

2023-08-25T17:20

2023-08-25T17:20

культура

городское хозяйство москвы

москва

кутузовский проспект

сергей собянин

надежда крупская

константин циолковский

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Девять объектов культурного наследия отреставрируют в Москве, среди них бронзовый памятник Надежде Крупской, бюст Михаила Кутузова и гранитный бюст Николая Жуковского, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. "Отреставрируем девять объектов культурного наследия: памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства", – заявил он.Собянин отметил, что шесть из них находятся в центральных районах. Среди них мраморная скульптура "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни, бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова. По словам Собянина, два памятника, которые ждет реставрация, расположены на Ленинградском проспекте: гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза и гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой. Также девятый объект установлен на Кутузовском проспекте — бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.

https://ria.ru/20230805/kultura-1888340532.html

москва

кутузовский проспект

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

городское хозяйство москвы, москва, кутузовский проспект, сергей собянин, надежда крупская, константин циолковский