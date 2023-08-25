https://ria.ru/20230825/krushenie-1892310933.html

На месте падения самолета в Тверской области нашли тела десяти погибших

На месте падения самолета в Тверской области нашли тела десяти погибших - РИА Новости, 25.08.2023

На месте падения самолета в Тверской области нашли тела десяти погибших

После крушения частного самолета в Тверской области обнаружили десять тел, изъяты черные ящики, сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:32

2023-08-25T19:32

2023-08-25T19:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение частного самолета в тверской области

евгений пригожин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. После крушения частного самолета в Тверской области обнаружили десять тел, изъяты черные ящики, сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале."В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела десяти погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", — заявили в ведомстве.Уточняется, что следствие изъяло бортовые самописцы, а также предметы и документацию, имеющие значение для установления всех причин авиакатастрофы. Помимо этого, назначены необходимые судебные экспертизы."Будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", — добавили в пресс-службе.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892266540.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)