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Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году - РИА Новости, 25.08.2023
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15:44 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/krasnoyarsk-1892237632.html
Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году
Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году - РИА Новости, 25.08.2023
Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году
Строительство нового энергоблока №2 на ТЭЦ-3 в Красноярске планируют завершить в декабре 2024 года, сообщил директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:44
2023-08-25T15:44
новости суэк
красноярский край
красноярск
сибирская угольная энергетическая компания
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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №2 на ТЭЦ-3 в Красноярске планируют завершить в декабре 2024 года, сообщил директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров журналистам в ходе экскурсии по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. По его словам, первый энергоблок был построен 10 лет назад. Сегодня он работает достаточно надежно, но станция продолжает развиваться. По договору поставки мощностей строится второй энергоблок. После его ввода на ТЭЦ-3 будет частично перераспределена мощность с ТЭЦ-1, которая находится в черте города. ТЭЦ-3 фактически находится за пределами Красноярска. "Строительство второго энергоблока позволит создать дополнительную тепловую энергию для развития города. Кроме того, блок будет работать с использованием оборотной системы водоснабжения. Эта технология позволит снизить забор и сброс воды в реку Енисей. Инвестиции СГК в строительство энергоблока №2 составят 27,5 миллиарда рублей", - сказал Петров. В свою очередь, главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников отметил, что станция ТЭЦ-1 была запущена 16 мая 1943 года. "Был растоплен котел, включена турбина, появилась первая электрическая энергия. По мере развития энергетики станция росла и развивалась. На сегодняшний день мы имеем в составе 17 котлов и 10 турбин", - сказал Окладников. По информации руководства станции, работы по модернизации ТЭЦ-1 стартовали в апреле 2018 года. После сноса старых труб освободилось место для установки электрофильтров. В августе 2020 года была введена в строй труба высотой 275 метров. Для очистки уходящих газов на ТЭЦ-1 к настоящему времени смонтировано восемь новых электрофильтров из 14 запланированных. По плану, модернизация ТЭЦ-1 завершится к началу 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда — инвестиции в природоохранное оборудование, которые должны повысить экологичность работы станции, качество и надежность теплоснабжения. По итогам работ на ТЭЦ-1 экологический эффект к началу 2025 года составит: 20% снижение общего объема выбросов и 80% снижение объема выбросов пыли, отметили в руководстве станции.
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красноярский край, красноярск, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Красноярский край, Красноярск, Сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК

Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДиректор Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров на территории тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Красноярске
Директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров на территории тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Красноярске - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №2 на ТЭЦ-3 в Красноярске планируют завершить в декабре 2024 года, сообщил директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров журналистам в ходе экскурсии по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.
По его словам, первый энергоблок был построен 10 лет назад. Сегодня он работает достаточно надежно, но станция продолжает развиваться. По договору поставки мощностей строится второй энергоблок. После его ввода на ТЭЦ-3 будет частично перераспределена мощность с ТЭЦ-1, которая находится в черте города. ТЭЦ-3 фактически находится за пределами Красноярска.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМодернизация тепловой электростанции ТЭЦ-1 в Красноярске.
Модернизация тепловой электростанции ТЭЦ-1 в Красноярске
Модернизация тепловой электростанции ТЭЦ-1 в Красноярске.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 3
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлавный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников на территории тепловой электростанция ТЭЦ-1 в Красноярске.
Главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников на территории тепловой электростанция ТЭЦ-1 в Красноярске
Главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников на территории тепловой электростанция ТЭЦ-1 в Красноярске.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 3
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтроящийся энергоблок Красноярской ТЭЦ-3.
Строящийся энергоблок Красноярской ТЭЦ-3
Строящийся энергоблок Красноярской ТЭЦ-3.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 3
Модернизация тепловой электростанции ТЭЦ-1 в Красноярске.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 3
Главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников на территории тепловой электростанция ТЭЦ-1 в Красноярске.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 3
Строящийся энергоблок Красноярской ТЭЦ-3.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 3
"Строительство второго энергоблока позволит создать дополнительную тепловую энергию для развития города. Кроме того, блок будет работать с использованием оборотной системы водоснабжения. Эта технология позволит снизить забор и сброс воды в реку Енисей. Инвестиции СГК в строительство энергоблока №2 составят 27,5 миллиарда рублей", - сказал Петров.
В свою очередь, главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников отметил, что станция ТЭЦ-1 была запущена 16 мая 1943 года.
"Был растоплен котел, включена турбина, появилась первая электрическая энергия. По мере развития энергетики станция росла и развивалась. На сегодняшний день мы имеем в составе 17 котлов и 10 турбин", - сказал Окладников.
По информации руководства станции, работы по модернизации ТЭЦ-1 стартовали в апреле 2018 года. После сноса старых труб освободилось место для установки электрофильтров. В августе 2020 года была введена в строй труба высотой 275 метров.
Управляющий Филиала АО СУЭК-Красноярск Разрез Бородинский им. М.И. Щадова Николай Лалетин на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера в городе Бородино - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лидеров профконкурса СУЭК поздравили в преддверии Дня шахтера в Красноярске
24 августа, 18:48
Для очистки уходящих газов на ТЭЦ-1 к настоящему времени смонтировано восемь новых электрофильтров из 14 запланированных.
По плану, модернизация ТЭЦ-1 завершится к началу 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда — инвестиции в природоохранное оборудование, которые должны повысить экологичность работы станции, качество и надежность теплоснабжения.
По итогам работ на ТЭЦ-1 экологический эффект к началу 2025 года составит: 20% снижение общего объема выбросов и 80% снижение объема выбросов пыли, отметили в руководстве станции.
 
Новости СУЭККрасноярский крайКрасноярскСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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