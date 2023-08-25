https://ria.ru/20230825/krasnoyarsk-1892237632.html

Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году

Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году - РИА Новости, 25.08.2023

Новый энергоблок построят на ТЭЦ-3 в Красноярске в 2024 году

Строительство нового энергоблока №2 на ТЭЦ-3 в Красноярске планируют завершить в декабре 2024 года, сообщил директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:44

2023-08-25T15:44

2023-08-25T15:44

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красноярский край

красноярск

сибирская угольная энергетическая компания

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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Строительство нового энергоблока №2 на ТЭЦ-3 в Красноярске планируют завершить в декабре 2024 года, сообщил директор Енисейского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров журналистам в ходе экскурсии по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. По его словам, первый энергоблок был построен 10 лет назад. Сегодня он работает достаточно надежно, но станция продолжает развиваться. По договору поставки мощностей строится второй энергоблок. После его ввода на ТЭЦ-3 будет частично перераспределена мощность с ТЭЦ-1, которая находится в черте города. ТЭЦ-3 фактически находится за пределами Красноярска. "Строительство второго энергоблока позволит создать дополнительную тепловую энергию для развития города. Кроме того, блок будет работать с использованием оборотной системы водоснабжения. Эта технология позволит снизить забор и сброс воды в реку Енисей. Инвестиции СГК в строительство энергоблока №2 составят 27,5 миллиарда рублей", - сказал Петров. В свою очередь, главный инженер Красноярской ТЭЦ-1 Максим Окладников отметил, что станция ТЭЦ-1 была запущена 16 мая 1943 года. "Был растоплен котел, включена турбина, появилась первая электрическая энергия. По мере развития энергетики станция росла и развивалась. На сегодняшний день мы имеем в составе 17 котлов и 10 турбин", - сказал Окладников. По информации руководства станции, работы по модернизации ТЭЦ-1 стартовали в апреле 2018 года. После сноса старых труб освободилось место для установки электрофильтров. В августе 2020 года была введена в строй труба высотой 275 метров. Для очистки уходящих газов на ТЭЦ-1 к настоящему времени смонтировано восемь новых электрофильтров из 14 запланированных. По плану, модернизация ТЭЦ-1 завершится к началу 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов рублей, из них 7,5 миллиарда — инвестиции в природоохранное оборудование, которые должны повысить экологичность работы станции, качество и надежность теплоснабжения. По итогам работ на ТЭЦ-1 экологический эффект к началу 2025 года составит: 20% снижение общего объема выбросов и 80% снижение объема выбросов пыли, отметили в руководстве станции.

https://ria.ru/20230824/suek-1892068234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, сибирская угольная энергетическая компания