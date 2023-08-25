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КПП на границе Молдавии с Украиной возобновили работу в обычном режиме
КПП на границе Молдавии с Украиной возобновили работу в обычном режиме - РИА Новости, 25.08.2023
КПП на границе Молдавии с Украиной возобновили работу в обычном режиме
Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе вернулись к работе в обычном режиме, сообщили в погранполиции Молдавии. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:52
2023-08-25T18:52
2023-08-25T19:34
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украина
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Три контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе вернулись к работе в обычном режиме, сообщили в погранполиции Молдавии. Ранее пограничная служба заявила, что КПП "Унгури-Броница", КПП "Атаки - Могилев-Подольск" и КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский" в 12.55 мск приостановили работу из-за "рисков воздушного нападения". "Три пункта пропуска через границу: Унгури-Броница, Атаки - Могилев-Подольск и Вэлчинец - Могилев-Подольский возобновили свою работу в обычном режиме", - сообщается в телеграм-канале ведомства. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
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молдавия, украина
КПП на границе Молдавии с Украиной возобновили работу в обычном режиме
Три КПП на границе Молдавии с Украиной вернулись к работе в обычном режиме