https://ria.ru/20230825/koran-1892278133.html

МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана

МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана - РИА Новости, 25.08.2023

МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана

МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:51

2023-08-25T17:51

2023-08-25T18:25

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дания

копенгаген

турция

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АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Дипломат ранее вызывался в министерство 18, 21, 22, 23 и 24 августа. "Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (25 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран"- сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дания, копенгаген, турция