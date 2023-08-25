https://ria.ru/20230825/koran-1892278133.html
МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана
МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана - РИА Новости, 25.08.2023
МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана
МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:51
2023-08-25T17:51
2023-08-25T18:25
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копенгаген
турция
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АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Дипломат ранее вызывался в министерство 18, 21, 22, 23 и 24 августа. "Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (25 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран"- сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, копенгаген, турция
В мире, Дания, Копенгаген, Турция
МИД Турции вновь вызвал представителя дипмиссии Дании из-за сожжения Корана
МИД Турции в шестой раз вызвал датского дипломата из-за акций по сожжению Корана
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Дипломат ранее вызывался в министерство 18, 21, 22, 23 и 24 августа.
"Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (25 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран"- сообщил собеседник агентства.
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