https://ria.ru/20230825/kontrnastuplenie-1892148871.html
Нарышкин оценил ход контрнаступления ВСУ
Нарышкин оценил ход контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Нарышкин оценил ход контрнаступления ВСУ
Провал контрнаступления украинских войск очевиден, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:09
2023-08-25T10:09
2023-08-25T11:19
специальная военная операция на украине
украина
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Провал контрнаступления украинских войск очевиден, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого "контрнаступа", киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.А в это время "наследники поколения победителей, наши бойцы и командиры, не покладая рук продолжают боевую работу, уничтожают военную технику противника, в том числе сжигают немецкие танки "Леопарды" с такими же крестами на башне, как это было 80 лет назад", добавил Нарышкин.Жизнь все расставляет по своим местам, подчеркнул он. Излишняя самоуверенность гитлеровцев и недооценка ими потенциала Красной Армии стали главными причинами разгрома нацистов под Курском, отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин оценил ход контрнаступления ВСУ
Глава СВР Нарышкин назвал провал контрнаступления ВСУ очевидным
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Провал контрнаступления украинских войск очевиден, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«
"Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ
, так называемого "контрнаступа", киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.
А в это время "наследники поколения победителей, наши бойцы и командиры, не покладая рук продолжают боевую работу, уничтожают военную технику противника, в том числе сжигают немецкие танки "Леопарды" с такими же крестами на башне, как это было 80 лет назад", добавил Нарышкин.
Жизнь все расставляет по своим местам, подчеркнул он. Излишняя самоуверенность гитлеровцев и недооценка ими потенциала Красной Армии стали главными причинами разгрома нацистов под Курском, отметил Нарышкин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине