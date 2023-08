https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

"Киеву осталось совсем немного". Где завершится контрнаступление

"Киеву осталось совсем немного". Где завершится контрнаступление - РИА Новости, 25.08.2023

"Киеву осталось совсем немного". Где завершится контрнаступление

На Западе резко критикуют украинскую армию. За неполных три месяца ВСУ, несмотря на обещания командования, не добились успехов. И Пентагон уже обозначил, когда... РИА Новости, 25.08.2023

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Андрей Коц. На Западе резко критикуют украинскую армию. За неполных три месяца ВСУ, несмотря на обещания командования, не добились успехов. И Пентагон уже обозначил, когда и чем закончится операция.Распыление силЖурналисты The New York Times на условиях анонимности пообщались с действующими сотрудниками военного ведомства США и выслушали их оценки украинского наступления. Специалисты ожидали иного.По мнению американцев, украинский Генштаб, вопреки их рекомендациям, распылил силы между востоком и югом. Хотя им советовали сосредоточиться на направлении главного удара.В Пентагоне напоминают, что основная цель операции — нарушить российские линии снабжения в Запорожской области и перерезать сухопутный коридор в Крым. А ВСУ держат под Артемовском и другими городами Донбасса существенно большую группировку, чем на юге.Специалисты по военной стратегии советовали Киеву бросить все силы на продвижение к Мелитополю и Бердянску, на прорыв минных полей и других оборонительных сооружений. Причем даже если потери в личном составе и технике возрастут.На видеоконференции 10 августа председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, его британский коллега адмирал сэр Тони Радакин и главнокомандующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи призвали главкома ВСУ генерала Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении. Издание утверждает, что тот согласился, но пока это никак не сказалось на ситуации.Более того, на Запорожском направлении задействовали элитную 82-ю десантно-штурмовую дивизию, которая должна была действовать вторым эшелоном, врываться в бреши в обороне, зачищать окопы и расширять плацдармы. Теперь же десантников используют в качестве штурмовиков, поскольку частям первого эшелона не удалось добиться успеха.Эксперты газеты утверждают, что даже у обстрелянных соединений, частей и подразделений огромные потери, а личный состав обновлялся уже по несколько раз. Опытных командиров все меньше. Ветеранов возвращают в строй, не давая им окончательно восстановиться после ранений. Все это сказывается на темпах наступления.Успеть до этогоВСУ захватили север Работино, пытаются установить контроль над центром. Однако это продвижение незначительное и к тому же запоздалое, пишет газета. Бои идут на открытой местности, это выгодно обороняющейся стороне. Американские военные отдают должное российской системе обороны. Особо отмечают эффективность постановки минных полей дистанционным способом с помощью РСЗО."Россия повторяет свою историческую траекторию в сухопутных конфликтах в Европе: нерасторопно действует в первые месяцы или годы, но затем адаптируется и проявляет настойчивость по мере затягивания боевых действий, — рассуждает источник в Пентагоне. — Украине же в ее контрнаступлении предстоит гонка с еще более серьезными препятствиями. Только на то, чтобы дойти до первых рубежей обороны, у них ушло более двух месяцев, а не неделя или около того, как предполагалось".В Штатах подчеркивают, что у Киева еще есть от месяца до полутора. Потом операцию придется остановить. Проливные дожди размоют грунт, превратив украинский чернозем в липкое жидкое месиво, через которое очень сложно пробиться даже на гусеничной технике.Впрочем, аналитики отмечают, что к середине сентября ВСУ могут просто выдохнуться и потерять весь наступательный потенциал из-за высоких потерь и падения боевого духа.Некоторые американские чиновники верят, что к зиме Украина преодолеет половину пути до Азовского моря. Один из них в разговоре с The New York Times назвал это "частичным успехом". Однако специалисты сомневается, что контрнаступление достигнет даже этой весьма скромной цели."Максимум, чего смогут добиться"Такой пессимизм вполне понятен. Предполагалось, что соединения, обученные западными инструкторами и вооруженные западной техникой, дойдут до Крыма победным маршем. Эти ожидания активно подогревал Киев, еще зимой развернувший в СМИ масштабный пиар предстоящей операции. Теперь же все чаще говорят о затяжной войне. Подстегиваемые критикой с Запада украинские генералы вынуждены гнать свои войска вперед, чтобы показать хоть какой-то результат."Максимум, которого они смогут добиться в ходе этого наступления, — окончательно срежут так называемый Времевский выступ на стыке Запорожской области и ДНР, — полагает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Для этого им надо занять Заветное Желание и Старомлиновку. Но сил у них осталось немного. В Старомайорском и Урожайном — кладбища битой техники, потери чудовищные. В последние дни они на этом направлении неактивны".Даже если ВСУ возьмут Старомлиновку, впереди еще многие километры на восток — в сторону Волновахи или на юг — на Бердянск. То, что в бой бросили элитные резервы, свидетельствует о дефиците войск. А несколько небольших сел на стыке Запорожской области и ДНР, разрушенных до основания, — явно не то, на что рассчитывали. Особенно на фоне действий российской армии, подступающей к крупному райцентру Купянску в Харьковской области.

