https://ria.ru/20230825/konflikt-1892327713.html

Запад выбрал ошибочную стратегию в конфликте с Россией, заявил Орбан

Запад выбрал ошибочную стратегию в конфликте с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 25.08.2023

Запад выбрал ошибочную стратегию в конфликте с Россией, заявил Орбан

Стратегия ЕС и США в конфликте на Украине ошибочна, за нее расплачиваются украинцы и европейцы, новая стратегия была бы связана с отправкой войск на Украину, а... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T22:20

2023-08-25T22:20

2023-08-25T22:20

в мире

украина

венгрия

россия

петер сийярто

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 25 авг - РИА Новости. Стратегия ЕС и США в конфликте на Украине ошибочна, за нее расплачиваются украинцы и европейцы, новая стратегия была бы связана с отправкой войск на Украину, а этого страны Запада пока не хотят, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Со стороны Запада война протекает по следующей стратегии: украинцы воюют и умирают, а мы поставляем деньги, информацию и оружие. И думаем, что этой комбинацией без нашего прямого участия... можно победить Россию. Это суть стратегии. И за последний более, чем год, выяснилось, что этой стратегией победить русских нельзя... Эта стратегия точно не ведет нас ни к какой победе", - сказал Орбан на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1. По его словам, в такой ситуации "нужен или мир, или новая стратегия". "Но новой стратегии нет. Наверное, потому что центральным элементом новой стратегии была бы... отправка военных. Этого в данный момент еще никто не хочет", - отметил венгерский премьер. "Думаю, это такая стратегическая ошибка, ошибка планирования, военной стратегии со стороны Евросоюза и США, за которую огромную цену платим, в том числе мы. А украинцы платят самую большую цену. Но мы тоже платим, потому что мы послали 70 миллиардов евро, а сейчас дискутируем на тему отправки еще 50 миллиардов евро... в то время как европейская экономика сталкивается с такими серьезными проблемами, что на счету каждая копейка", - сказал Орбан. Ранее он заявил, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета о том, на что были потрачены 70 миллиардов евро из запланированного семилетнего бюджета ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт ждет отчета о средствах, выделенных ЕС на поддержку Украине. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230825/terrorizm-1892289903.html

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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз