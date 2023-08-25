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СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Одессе главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, присвоившего 27 тысяч... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:39
2023-08-25T14:39
2023-08-25T14:39
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Одессе главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, присвоившего 27 тысяч долларов госсредств, выделенных на строительство спортивного комплекса для ВСУ. "В результате комплексных мероприятий в Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, чиновник присвоил более 1 миллиона бюджетных гривен (27 тысяч долларов), которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона. Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Как утверждает СБУ, в соответствии с заключенным договором предприниматель должен был обеспечить все работы по строительству современного спорткомплекса для ВСУ. Однако подрядчики не выполнили свои обязательства, но при этом получили полную оплату. Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.
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в мире, одесса, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ
СБУ задержала инженера, присвоившего 27 тысяч долларов на спорткомплекс для ВСУ
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании
в Одессе главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, присвоившего 27 тысяч долларов госсредств, выделенных на строительство спортивного комплекса для ВСУ.
"В результате комплексных мероприятий в Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, чиновник присвоил более 1 миллиона бюджетных гривен (27 тысяч долларов), которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона. Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Как утверждает СБУ, в соответствии с заключенным договором предприниматель должен был обеспечить все работы по строительству современного спорткомплекса для ВСУ. Однако подрядчики не выполнили свои обязательства, но при этом получили полную оплату.
Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги