Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kompleks-1892218533.html
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Одессе главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, присвоившего 27 тысяч... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:39
2023-08-25T14:39
в мире
одесса
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Одессе главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, присвоившего 27 тысяч долларов госсредств, выделенных на строительство спортивного комплекса для ВСУ. "В результате комплексных мероприятий в Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, чиновник присвоил более 1 миллиона бюджетных гривен (27 тысяч долларов), которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона. Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Как утверждает СБУ, в соответствии с заключенным договором предприниматель должен был обеспечить все работы по строительству современного спорткомплекса для ВСУ. Однако подрядчики не выполнили свои обязательства, но при этом получили полную оплату. Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230821/vymogatelstvo-1891183106.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ задержала инженера, присвоившего деньги на спортивный комплекс для ВСУ

СБУ задержала инженера, присвоившего 27 тысяч долларов на спорткомплекс для ВСУ

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Одессе главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, присвоившего 27 тысяч долларов госсредств, выделенных на строительство спортивного комплекса для ВСУ.
"В результате комплексных мероприятий в Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, чиновник присвоил более 1 миллиона бюджетных гривен (27 тысяч долларов), которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона. Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Как утверждает СБУ, в соответствии с заключенным договором предприниматель должен был обеспечить все работы по строительству современного спорткомплекса для ВСУ. Однако подрядчики не выполнили свои обязательства, но при этом получили полную оплату.
Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги
21 августа, 03:37
 
В миреОдессаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала