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Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе - РИА Новости, 25.08.2023
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19:16 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kollaps-1892309327.html
Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе
Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе - РИА Новости, 25.08.2023
Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе
Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовскую сторону в создании коллапса в ситуации с пропуском транспорта через границу. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T19:16
2023-08-25T19:16
белоруссия
литва
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовскую сторону в создании коллапса в ситуации с пропуском транспорта через границу. "Литовская сторона создала коллапс на границе. По состоянию на 18.00, на въезд в Литву фиксируются существенные очереди легкового транспорта: оформления ожидают более 600 авто", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК, опубликованном в пятницу. В белорусском ведомстве отметили, что после закрытия двух пунктов пропуска на границе с республикой власти Литвы заявляли о перенаправлении сотрудников на другие маршруты. Вместе с тем ситуация с замедленным оформлением транспорта остается неизменной - литовские контрольные службы целенаправленно игнорируют нормы пропуска. "Несмотря на увеличение нагрузки на маршруты следования и многокилометровые очереди, литовская сторона не предпринимает меры для разрешения ситуации", - подчеркнули в погранкомитете Белоруссии.
https://ria.ru/20230825/granitsy-1892248494.html
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белоруссия, литва
Белоруссия, Литва
Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе

Погранкомитет Белоруссии: въезда в Литву ожидают 600 автомобилей

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовскую сторону в создании коллапса в ситуации с пропуском транспорта через границу.
"Литовская сторона создала коллапс на границе. По состоянию на 18.00, на въезд в Литву фиксируются существенные очереди легкового транспорта: оформления ожидают более 600 авто", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК, опубликованном в пятницу.
В белорусском ведомстве отметили, что после закрытия двух пунктов пропуска на границе с республикой власти Литвы заявляли о перенаправлении сотрудников на другие маршруты. Вместе с тем ситуация с замедленным оформлением транспорта остается неизменной - литовские контрольные службы целенаправленно игнорируют нормы пропуска.
"Несмотря на увеличение нагрузки на маршруты следования и многокилометровые очереди, литовская сторона не предпринимает меры для разрешения ситуации", - подчеркнули в погранкомитете Белоруссии.
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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