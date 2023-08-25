https://ria.ru/20230825/kollaps-1892309327.html

Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе

Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе - РИА Новости, 25.08.2023

Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе

Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовскую сторону в создании коллапса в ситуации с пропуском транспорта через границу. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:16

2023-08-25T19:16

2023-08-25T19:16

белоруссия

литва

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии обвинил литовскую сторону в создании коллапса в ситуации с пропуском транспорта через границу. "Литовская сторона создала коллапс на границе. По состоянию на 18.00, на въезд в Литву фиксируются существенные очереди легкового транспорта: оформления ожидают более 600 авто", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК, опубликованном в пятницу. В белорусском ведомстве отметили, что после закрытия двух пунктов пропуска на границе с республикой власти Литвы заявляли о перенаправлении сотрудников на другие маршруты. Вместе с тем ситуация с замедленным оформлением транспорта остается неизменной - литовские контрольные службы целенаправленно игнорируют нормы пропуска. "Несмотря на увеличение нагрузки на маршруты следования и многокилометровые очереди, литовская сторона не предпринимает меры для разрешения ситуации", - подчеркнули в погранкомитете Белоруссии.

https://ria.ru/20230825/granitsy-1892248494.html

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белоруссия, литва