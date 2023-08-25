https://ria.ru/20230825/khabarovsk-1892063990.html

В Хабаровске на форуме обсуждают тренды туризма на Дальнем Востоке

В Хабаровске на форуме обсуждают тренды туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 25.08.2023

В Хабаровске на форуме обсуждают тренды туризма на Дальнем Востоке

В Хабаровске проходит II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток". На нем главы регионов, профильных министерств, туроператоры рассказывают о... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:59

2023-08-25T11:59

2023-08-25T13:08

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ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. В Хабаровске проходит II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток". На нем главы регионов, профильных министерств, туроператоры рассказывают о новых трендах и возможностях для путешественников. Обсуждают взаимное развитие отношений с Китаем, что необходимо для полноценного обмена гостями. А также: почему Хабаровск — это хаб и для кого он стал частичкой Европы в Азии.Коммуникация с соседямиВ этом году важной частью форума стал взаимный туризм между Дальнем Востоком и Китаем. "Регион вошел в прямую коммуникацию с нашими соседями, в частности Китаем, мы начали вести диалоги и в соцсетях, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. — Рост турпотока ставит важные задачи: модернизацию инфраструктуры, обеспечение безопасности и комфорта размещения, решение кадрового вопроса".По его словам, в регионе планируется существенное увеличение номерного фонда. Только за последние три года число глэмпингов выросло примерно в два раза. Сейчас гостей принимают 13 таких объектов. Для подготовки кадров создается образовательный кластер.Цзян Сяоян, генеральный консул КНР в Хабаровске, также подчеркнул необходимость улучшения приграничной инфраструктуры — дорог, отелей, кафе. Как и обеспечения безопасности, подготовки специалистов. Он предложил вести диалог по развитию туризма, используя возможности межправительственных комиссий.Мэр соседнего с Хабаровском города Фуюань Фань Цзитао добавил, что цель одна — увеличение взаимного турпотока. Он напомнил, что в совместном пользовании Китая и России находится остров Большой Уссурйский. Идет речь о создании там образцовой зоны сотрудничества между двумя странами.Хаб в Хабаровске"Китайские туристы любят посещать Хабаровск, — сказала министр туризма региона Екатерина Пунтус. — Для них это частичка Европы в Азии". По ее словам, только по безвизовому групповому обмену в регион уже приехали примерно 400 гостей из КНР, а заработало соглашение совсем недавно.Генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик подчеркнул, что Хабаровск стал первым городом, возобновившим прямое сообщение с Китаем. Стартовало оно с рейсов в Харбин, их сейчас три раза в неделю выполняет компания "Аврора". Летают и в Пекин."Уже говорили с мэром города Фуюань, что хорошо бы к зиме восстановить авиасообщение", — отметил Кондратчик. В планах, по его словам, и возобновление рейсов на остров Хайнань, и развитие новых направлений полетов в Китай.Кроме того, на форуме подчеркнули, что Хабаровск, благодаря транспортной доступности — авиарейсам по стране и за рубеж, железной дороге, водным путям, является хабом и для внутреннего, и для въездного туризма. Удобно совмещать его посещение с соседними регионами, комбинировать, например, Хабаровск, Владивосток, Сахалин, Камчатку.Шантарские острова станут дешевлеМного внимания на форуме уделяется и внутреннему туризму. Одна из точек притяжения Хабаровского края — Шантарские острова, где обитают гренландские киты. "Мы работаем над тем, чтобы воочию этих гигантов могли увидеть жители нашего края", — сказал Михаил Дегтярев. По его словам, стоимость поездок на острова будет снижена для официально зарегистрированных в регионе людей. "По моему поручению Минтуризма уже проработало вопрос субсидирования местных туркомпаний, — сказал он. — Путевка для жителей края станет дешевле вдвое".При этом губернатор подчеркнул, что массовый туризм на Шантарах, конечно, невозможен. Сколько путешественников туда могут попасть, решают ученые каждый год, и от этого зависит поток."У нас представлено очень много видов туризма. И культурно-познавательный, и промышленный, и природный. Каждый человек может найти что-то свое. Экстремалы, например, любят ходить на горные хребты, — отметила в беседе с РИА Новости министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. — На тот же Дуссе-Алинь с ледниковым озером". В Хабаровске, по ее словам, — огромное количество музеев, выставок, гостей привлекает набережная, историческая архитектура города."Растет популярность промышленного туризма, людям интересно посмотреть, как делается мороженое или появляются телесюжеты, — продолжила она. — Телеканалы открывают двери, рассказывают и показывают, как выглядит жизнь за кадром". Важнейшая точка притяжения — Комсомольск-на-Амуре и его авиационные заводы. Да, есть ограничения на посещение, визиты туристов нужно согласовывать заранее, но экскурсии и знакомство с тем, как производят гражданские авиалайнеры, — доступны. Можно увидеть и военные самолеты.Плюсы и проблемы"Хабаровский край — родина китов и самолетов! Для меня это одно из самых ярких направлений Дальнего Востока, чей туристический потенциал пока еще недооценен, — отметила Амалия Акопова, эксперт по внутреннему туризму, автор проекта "Медиазвезды" и ведущая программы "Дома хорошо!" на Москва FM 92,0. — Промышленный, гастрономический и экологический туризм, на мой взгляд, — ведущие направления этого региона. В рамках инспекционного тура АСИ нам удалось посетить основные предприятия края".Больше всего, по ее словам, запомнилась увлекательная экскурсия в современном аэропорту Хабаровска. "Теперь я доподлинно знаю, что может скрыть обычный пояс на джинсах и почему нас заставляют снимать обувь", — отметила эксперт. Она рассказала и про флагманские авиационные предприятия Комсомольска-на-Амуре. "КнААЗ имени Ю. А. Гагарина с невероятным экспоцентром и людьми, влюбленными в небо, корпорация имени А. С. Яковлева ("Иркут") — эти предприятия нужно посещать, хотя бы потому что после за спиной буквально вырастают крылья", — добавила Акопова.Вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко коснулся проблем внутреннего туризма. В частности, по его словам, из-за отмены программы кешбэка (когда туристам возвращалась сумма в 20 процентов от уплаченной за поездку по стране, но с определенными ограничениями. — Прим. ред.) россияне стали реже путешествовать в низкий сезон. Отмена субсидирования чартеров по России сократила географию доступных путевок. Также, по словам эксперта, не хватает и продвижения внутреннего туризма.Новые проектыФорум "Открой Дальний Восток", который сейчас проходит в Хабаровске, по словам Екатерины Пунтус, своей целью имеет прикладной характер: дать возможность местному бизнесу познакомиться с коллегами из других регионов, с инвесторами, чтобы появились совместные проекты."В прошлом году в рамках форума у нас родился проект с РЖД — "Лыжная стрела". Таких "стрел" было всего три в стране. У нас — на горнолыжный курорт "Холдоми", — рассказала Пунтус.Продлится форум до 26 августа. В планах — обсуждения промышленного, событийного туризма, малых средств размещения, работы в низкий и, наоборот, пиковый сезон, а также — новых тенденций.

https://ria.ru/20230824/kitay-1892013073.html

https://ria.ru/20230811/kitay-1889440698.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, михаил дегтярев, хабаровск, китай, дальний восток, агентство стратегических инициатив (аси), ассоциация туроператоров россии (атор)