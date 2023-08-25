https://ria.ru/20230825/kchr-1892288764.html
В КЧР появились "цветы" из 30 тысяч гильз в память павших в битве за Кавказ
В КЧР появились "цветы" из 30 тысяч гильз в память павших в битве за Кавказ - РИА Новости, 25.08.2023
В КЧР появились "цветы" из 30 тысяч гильз в память павших в битве за Кавказ
В Музее-памятнике защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии открылась инсталляция "Цветы" из 30 тысяч стреляных гильз, сообщил РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:19
2023-08-25T18:19
2023-08-25T18:19
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
кавказ
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ЧЕКРЕССК, 25 авг – РИА Новости. В Музее-памятнике защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии открылась инсталляция "Цветы" из 30 тысяч стреляных гильз, сообщил на своей странице в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов. Масштабный художественный проект фестиваля "Аланика" - инсталляцию "Цветы" установили в музее к 81-й годовщине начала битвы за Кавказ. По словам главы региона, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства обороны РФ и министерства культуры КЧР. "Благодаря совместной работе автора проекта художника Эдуарда Кубенского и волонтеров из республики - юнармейцев Карачаево-Черкесии, площадь перед зданием музея усыпана "цветами" из пустых гильз от винтовки Мосина, в которых бойцы Красной Армии хранили записки с данными о себе", - рассказал о проекте Темрезов. Он отметил, что композиция будет напоминать жителям республики о подвиге героев, павших в ожесточенных боях за перевалы Кавказа.
https://ria.ru/20230823/kchr-1891704414.html
кавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рашид темрезов, кавказ
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Кавказ
ЧЕКРЕССК, 25 авг – РИА Новости. В Музее-памятнике защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии открылась инсталляция "Цветы" из 30 тысяч стреляных гильз, сообщил на своей странице в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Масштабный художественный проект фестиваля "Аланика" - инсталляцию "Цветы" установили в музее к 81-й годовщине начала битвы за Кавказ.
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По словам главы региона, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
, министерства обороны РФ и министерства культуры КЧР.
"Благодаря совместной работе автора проекта художника Эдуарда Кубенского и волонтеров из республики - юнармейцев Карачаево-Черкесии, площадь перед зданием музея усыпана "цветами" из пустых гильз от винтовки Мосина, в которых бойцы Красной Армии хранили записки с данными о себе", - рассказал о проекте Темрезов.
Он отметил, что композиция будет напоминать жителям республики о подвиге героев, павших в ожесточенных боях за перевалы Кавказа.