https://ria.ru/20230825/kchr-1892288764.html

В КЧР появились "цветы" из 30 тысяч гильз в память павших в битве за Кавказ

В КЧР появились "цветы" из 30 тысяч гильз в память павших в битве за Кавказ - РИА Новости, 25.08.2023

В КЧР появились "цветы" из 30 тысяч гильз в память павших в битве за Кавказ

В Музее-памятнике защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии открылась инсталляция "Цветы" из 30 тысяч стреляных гильз, сообщил РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:19

2023-08-25T18:19

2023-08-25T18:19

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

кавказ

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ЧЕКРЕССК, 25 авг – РИА Новости. В Музее-памятнике защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии открылась инсталляция "Цветы" из 30 тысяч стреляных гильз, сообщил на своей странице в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов. Масштабный художественный проект фестиваля "Аланика" - инсталляцию "Цветы" установили в музее к 81-й годовщине начала битвы за Кавказ. По словам главы региона, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства обороны РФ и министерства культуры КЧР. "Благодаря совместной работе автора проекта художника Эдуарда Кубенского и волонтеров из республики - юнармейцев Карачаево-Черкесии, площадь перед зданием музея усыпана "цветами" из пустых гильз от винтовки Мосина, в которых бойцы Красной Армии хранили записки с данными о себе", - рассказал о проекте Темрезов. Он отметил, что композиция будет напоминать жителям республики о подвиге героев, павших в ожесточенных боях за перевалы Кавказа.

https://ria.ru/20230823/kchr-1891704414.html

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, кавказ