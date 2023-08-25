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Главой подмосковной Каширы избран Михаил Шувалов
Главой подмосковной Каширы избран Михаил Шувалов - РИА Новости, 25.08.2023
Главой подмосковной Каширы избран Михаил Шувалов
Главой подмосковного городского округа Кашира стал Михаил Шувалов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:41
2023-08-25T16:41
2023-08-25T16:41
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главой подмосковного городского округа Кашира стал Михаил Шувалов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Двадцать пятого августа 2023 года в городском округе Кашира Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Шувалов Михаил Николаевич", - отметили в ведомстве. Шувалов с июля этого года был временно исполняющим полномочия главы Каширы. По данным пресс-службы, глава городского округа Кашира, возглавляющий местную администрацию, избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. По данным официального Telegram-канала администрации горокруга Кашира, Шувалов ранее уже занимал руководящие должности в Подмосковье. С 2016 по 2019 годы он был советником министра имущественных отношений Московской области, а также председателем комитета по управлению имуществом администрации городского округа Химки. В 2019 году назначен на должность заместителя главы администрации городского округа Красногорск.
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РИА Новости
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кашира, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Кашира, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главой подмосковного городского округа Кашира стал Михаил Шувалов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Двадцать пятого августа 2023 года в городском округе Кашира Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Шувалов Михаил Николаевич", - отметили в ведомстве.
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Шувалов с июля этого года был временно исполняющим полномочия главы Каширы.
По данным пресс-службы, глава городского округа Кашира, возглавляющий местную администрацию, избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
По данным официального Telegram-канала администрации горокруга Кашира, Шувалов ранее уже занимал руководящие должности в Подмосковье. С 2016 по 2019 годы он был советником министра имущественных отношений Московской области, а также председателем комитета по управлению имуществом администрации городского округа Химки
. В 2019 году назначен на должность заместителя главы администрации городского округа Красногорск
.