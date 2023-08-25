https://ria.ru/20230825/kashira-1892251517.html

Главой подмосковной Каширы избран Михаил Шувалов

Главой подмосковной Каширы избран Михаил Шувалов - РИА Новости, 25.08.2023

Главой подмосковной Каширы избран Михаил Шувалов

Главой подмосковного городского округа Кашира стал Михаил Шувалов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:41

2023-08-25T16:41

2023-08-25T16:41

новости подмосковья

кашира

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главой подмосковного городского округа Кашира стал Михаил Шувалов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Двадцать пятого августа 2023 года в городском округе Кашира Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Шувалов Михаил Николаевич", - отметили в ведомстве. Шувалов с июля этого года был временно исполняющим полномочия главы Каширы. По данным пресс-службы, глава городского округа Кашира, возглавляющий местную администрацию, избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. По данным официального Telegram-канала администрации горокруга Кашира, Шувалов ранее уже занимал руководящие должности в Подмосковье. С 2016 по 2019 годы он был советником министра имущественных отношений Московской области, а также председателем комитета по управлению имуществом администрации городского округа Химки. В 2019 году назначен на должность заместителя главы администрации городского округа Красногорск.

https://ria.ru/20230824/stupino-1891990242.html

кашира

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кашира, московская область (подмосковье)