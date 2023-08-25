Каллас подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Премьер Эстонии Каллас не планирует уйти в отставку из-за бизнеса мужа в России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес в России.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.
"Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила в пятницу Каллас ERR.
Она отметила, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. "За санкционные товары нужно наказывать, остальной бизнес – вопрос "морального компаса", - сказала премьер.
Каллас ранее заявила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии.
Супруг Каи Каллас заявил в пятницу, что продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, а также выйдет из правления компании.