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Каллас подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России - РИА Новости, 25.08.2023
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21:51 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/kallas-1892323877.html
Каллас подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Каллас подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России - РИА Новости, 25.08.2023
Каллас подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T21:51
2023-08-25T21:51
россия
эстония
европа
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес в России. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. "Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила в пятницу Каллас ERR. Она отметила, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. "За санкционные товары нужно наказывать, остальной бизнес – вопрос "морального компаса", - сказала премьер. Каллас ранее заявила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. Супруг Каи Каллас заявил в пятницу, что продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, а также выйдет из правления компании.
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россия, эстония, европа, кая каллас, евросоюз, в мире
Россия, Эстония, Европа, Кая Каллас, Евросоюз, В мире
Каллас подтвердила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России

Премьер Эстонии Каллас не планирует уйти в отставку из-за бизнеса мужа в России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь подтвердила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес в России.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.
"Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила в пятницу Каллас ERR.
Она отметила, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. "За санкционные товары нужно наказывать, остальной бизнес – вопрос "морального компаса", - сказала премьер.
Каллас ранее заявила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии.
Супруг Каи Каллас заявил в пятницу, что продаст все свои акции транспортной компании Stark Logistics, а также выйдет из правления компании.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее муж Арво Халлик - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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