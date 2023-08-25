https://ria.ru/20230825/kallas-1892187036.html

Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас

Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас - РИА Новости, 25.08.2023

Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас

Парламентская фракция Центристской партии решила начать переговоры с другими партиями о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи со... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:54

2023-08-25T12:54

2023-08-25T13:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Парламентская фракция Центристской партии решила начать переговоры с другими партиями о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи со скандалом, связанным с предпринимательской деятельностью ее супруга Арво Халлика в России, сообщил в пятницу глава фракции Танель Кийк. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. "Члены Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб репутации эстонского государства. Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. К сожалению, она не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России. В свете представленных на данный момент объяснений Кая Каллас не имеет морального права оставаться на посту премьер-министра", - сказал Кийк изданию Postimees. По словам политика, оппозиционные партии, а также ряд представителей коалиционных партий уже выразили свое критическое отношение к деятельности премьер-министра. "И мы решили начать переговоры между партиями по вопросу вынесения вотума недоверия", - добавил Кийк. Каллас ранее заявила, что не видит причин для отставки и прояснила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. Премьер подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило, согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ. Для того, чтобы вотум недоверия был принят парламентом необходима поддержка как минимум 51 депутата (из 101). Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте.

https://ria.ru/20230824/biznes-1892063680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, кая каллас, россия