https://ria.ru/20230825/kallas-1892187036.html
Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас
Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас - РИА Новости, 25.08.2023
Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас
Парламентская фракция Центристской партии решила начать переговоры с другими партиями о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи со... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:54
2023-08-25T12:54
2023-08-25T13:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Парламентская фракция Центристской партии решила начать переговоры с другими партиями о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи со скандалом, связанным с предпринимательской деятельностью ее супруга Арво Халлика в России, сообщил в пятницу глава фракции Танель Кийк. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. "Члены Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб репутации эстонского государства. Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. К сожалению, она не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России. В свете представленных на данный момент объяснений Кая Каллас не имеет морального права оставаться на посту премьер-министра", - сказал Кийк изданию Postimees. По словам политика, оппозиционные партии, а также ряд представителей коалиционных партий уже выразили свое критическое отношение к деятельности премьер-министра. "И мы решили начать переговоры между партиями по вопросу вынесения вотума недоверия", - добавил Кийк. Каллас ранее заявила, что не видит причин для отставки и прояснила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. Премьер подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило, согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ. Для того, чтобы вотум недоверия был принят парламентом необходима поддержка как минимум 51 депутата (из 101). Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте.
https://ria.ru/20230824/biznes-1892063680.html
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880933343.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кая каллас, россия
В мире, Эстония, Кая Каллас, Россия
Эстонская оппозиция инициирует вотум недоверия премьеру Каллас
В Эстонии инициируют вотум недоверия Каллас из-за скандала с бизнесом ее мужа
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости.
Парламентская фракция Центристской партии решила начать переговоры с другими партиями о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи со скандалом, связанным с предпринимательской деятельностью ее супруга Арво Халлика в России, сообщил
в пятницу глава фракции Танель Кийк.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе.
"Члены Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб репутации эстонского государства. Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины
как в Эстонии
, так и в Европе
и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. К сожалению, она не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России. В свете представленных на данный момент объяснений Кая Каллас не имеет морального права оставаться на посту премьер-министра", - сказал Кийк изданию Postimees.
По словам политика, оппозиционные партии, а также ряд представителей коалиционных партий уже выразили свое критическое отношение к деятельности премьер-министра. "И мы решили начать переговоры между партиями по вопросу вынесения вотума недоверия", - добавил Кийк.
Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Каллас ранее заявила, что не видит причин для отставки и прояснила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии.
Премьер подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило, согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ.
Для того, чтобы вотум недоверия был принят парламентом необходима поддержка как минимум 51 депутата (из 101). Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте.
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