https://ria.ru/20230825/izrail-1892238445.html
В Иерусалиме задержали мужчину с ножом
В Иерусалиме задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 25.08.2023
В Иерусалиме задержали мужчину с ножом
В Старом городе Иерусалима правоохранители в пятницу задержали подозреваемого с ножом, пострадавших при инциденте не зафиксировано, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:46
2023-08-25T15:46
2023-08-25T15:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. В Старом городе Иерусалима правоохранители в пятницу задержали подозреваемого с ножом, пострадавших при инциденте не зафиксировано, сообщила пресс-служба полиции. "Некоторое время назад человек вызвал подозрения у полиции на улице Давида в Старом городе Иерусалима. В ходе досмотра подозреваемого сотрудники иерусалимской окружной и пограничной полиции обнаружили у него нож. Поскольку он не реагировал на указания сотрудников полиции, они приступили к стандартной силовой процедуре ареста. Его задержали на месте. В ходе инцидента пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении. По данным полиции, задержанным оказался 28-летний гражданин Израиля, проживающий на севере страны. Проводится расследование. Ранее в пятницу в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима трое израильских полицейских и несколько прохожих пострадали в столкновениях с неизвестными, которые начали бросать в офицеров камни. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух для предотвращения угрозы своей безопасности, заявили в пресс-службе полиции. Сообщалось, что в момент проверки одного из подозреваемых другие молодые люди начали нападать на полицейских. Полиция силой разогнала нарушителей правопорядка и задержала подозреваемого. Инцидент произошел во время пятничной молитвы на Храмовой горе. На место были вызваны дополнительные силы полиции для поимки тех, кто бросал камни в офицеров. В полиции отметили, что молитва прошла в штатном режиме без инцидентов.
https://ria.ru/20230824/palestina-1891975043.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
В Иерусалиме задержали мужчину с ножом
В Иерусалиме в Старом городе полиция задержала мужчину с ножом
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. В Старом городе Иерусалима правоохранители в пятницу задержали подозреваемого с ножом, пострадавших при инциденте не зафиксировано, сообщила пресс-служба полиции.
"Некоторое время назад человек вызвал подозрения у полиции на улице Давида в Старом городе Иерусалима. В ходе досмотра подозреваемого сотрудники иерусалимской окружной и пограничной полиции обнаружили у него нож. Поскольку он не реагировал на указания сотрудников полиции, они приступили к стандартной силовой процедуре ареста. Его задержали на месте. В ходе инцидента пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанным оказался 28-летний гражданин Израиля
, проживающий на севере страны. Проводится расследование.
Ранее в пятницу в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима трое израильских полицейских и несколько прохожих пострадали в столкновениях с неизвестными, которые начали бросать в офицеров камни. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух для предотвращения угрозы своей безопасности, заявили в пресс-службе полиции.
Сообщалось, что в момент проверки одного из подозреваемых другие молодые люди начали нападать на полицейских. Полиция силой разогнала нарушителей правопорядка и задержала подозреваемого. Инцидент произошел во время пятничной молитвы на Храмовой горе. На место были вызваны дополнительные силы полиции для поимки тех, кто бросал камни в офицеров. В полиции отметили, что молитва прошла в штатном режиме без инцидентов.
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