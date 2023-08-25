https://ria.ru/20230825/izrail-1892238445.html

В Иерусалиме задержали мужчину с ножом

В Иерусалиме задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 25.08.2023

В Иерусалиме задержали мужчину с ножом

В Старом городе Иерусалима правоохранители в пятницу задержали подозреваемого с ножом, пострадавших при инциденте не зафиксировано, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:46

2023-08-25T15:46

2023-08-25T15:46

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. В Старом городе Иерусалима правоохранители в пятницу задержали подозреваемого с ножом, пострадавших при инциденте не зафиксировано, сообщила пресс-служба полиции. "Некоторое время назад человек вызвал подозрения у полиции на улице Давида в Старом городе Иерусалима. В ходе досмотра подозреваемого сотрудники иерусалимской окружной и пограничной полиции обнаружили у него нож. Поскольку он не реагировал на указания сотрудников полиции, они приступили к стандартной силовой процедуре ареста. Его задержали на месте. В ходе инцидента пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении. По данным полиции, задержанным оказался 28-летний гражданин Израиля, проживающий на севере страны. Проводится расследование. Ранее в пятницу в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима трое израильских полицейских и несколько прохожих пострадали в столкновениях с неизвестными, которые начали бросать в офицеров камни. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух для предотвращения угрозы своей безопасности, заявили в пресс-службе полиции. Сообщалось, что в момент проверки одного из подозреваемых другие молодые люди начали нападать на полицейских. Полиция силой разогнала нарушителей правопорядка и задержала подозреваемого. Инцидент произошел во время пятничной молитвы на Храмовой горе. На место были вызваны дополнительные силы полиции для поимки тех, кто бросал камни в офицеров. В полиции отметили, что молитва прошла в штатном режиме без инцидентов.

https://ria.ru/20230824/palestina-1891975043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иерусалим, израиль