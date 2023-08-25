https://ria.ru/20230825/italiya-1892149341.html

Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы

Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы - РИА Новости, 25.08.2023

Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы

В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:13

2023-08-25T10:13

2023-08-25T11:29

в мире

неаполь

италия

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РИМ, 25 авг — РИА Новости. В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров.В феврале 64-летнего Луиджи Каччапуоти приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в мафиозной организации.Карабинеры в поисках осужденного мониторили соцсети, отслеживали его контакты и платежи, что позволило примерно установить местонахождение мафиози.Каччапуоти скрывался на небольшой вилле в городке между Казертой и Неаполем. Когда к нему приходила подруга, она оставляла свою собаку на улице. Лающий на приоткрытое окно пудель привлек внимание.Карабинеры подготовили операцию, перекрыв все возможные пути отхода с виллы, в том числе через канализацию.В момент задержания в четверг утром Каччапуоти лежал у бассейна и читал газету, открытую на странице с мафиозной хроникой.

https://ria.ru/20230119/mafiya-1845947740.html

неаполь

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, неаполь, италия