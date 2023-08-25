https://ria.ru/20230825/italiya-1892149341.html
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы - РИА Новости, 25.08.2023
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы
В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:13
2023-08-25T10:13
2023-08-25T11:29
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РИМ, 25 авг — РИА Новости. В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров.В феврале 64-летнего Луиджи Каччапуоти приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в мафиозной организации.Карабинеры в поисках осужденного мониторили соцсети, отслеживали его контакты и платежи, что позволило примерно установить местонахождение мафиози.Каччапуоти скрывался на небольшой вилле в городке между Казертой и Неаполем. Когда к нему приходила подруга, она оставляла свою собаку на улице. Лающий на приоткрытое окно пудель привлек внимание.Карабинеры подготовили операцию, перекрыв все возможные пути отхода с виллы, в том числе через канализацию.В момент задержания в четверг утром Каччапуоти лежал у бассейна и читал газету, открытую на странице с мафиозной хроникой.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, неаполь, италия
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы
Карабинеры выследили беглого мафиози Каччапуоти по лающему у окна виллы пуделю
РИМ, 25 авг — РИА Новости.
В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров
.
В феврале 64-летнего Луиджи Каччапуоти приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в мафиозной организации.
Карабинеры в поисках осужденного мониторили соцсети, отслеживали его контакты и платежи, что позволило примерно установить местонахождение мафиози.
Каччапуоти скрывался на небольшой вилле в городке между Казертой и Неаполем
. Когда к нему приходила подруга, она оставляла свою собаку на улице. Лающий на приоткрытое окно пудель привлек внимание.
Карабинеры подготовили операцию, перекрыв все возможные пути отхода с виллы, в том числе через канализацию.
В момент задержания в четверг утром Каччапуоти лежал у бассейна и читал газету, открытую на странице с мафиозной хроникой.
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