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Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы - РИА Новости, 25.08.2023
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10:13 25.08.2023 (обновлено: 11:29 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/italiya-1892149341.html
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы - РИА Новости, 25.08.2023
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы
В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:13
2023-08-25T11:29
в мире
неаполь
италия
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РИМ, 25 авг — РИА Новости. В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров.В феврале 64-летнего Луиджи Каччапуоти приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в мафиозной организации.Карабинеры в поисках осужденного мониторили соцсети, отслеживали его контакты и платежи, что позволило примерно установить местонахождение мафиози.Каччапуоти скрывался на небольшой вилле в городке между Казертой и Неаполем. Когда к нему приходила подруга, она оставляла свою собаку на улице. Лающий на приоткрытое окно пудель привлек внимание.Карабинеры подготовили операцию, перекрыв все возможные пути отхода с виллы, в том числе через канализацию.В момент задержания в четверг утром Каччапуоти лежал у бассейна и читал газету, открытую на странице с мафиозной хроникой.
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в мире, неаполь, италия
В мире, Неаполь, Италия
Беглого итальянского мафиози выдал белый пудель любовницы

Карабинеры выследили беглого мафиози Каччапуоти по лающему у окна виллы пуделю

CC BY 2.0 / Bruce Turner / CarabinieriИтальянский карабинер
Итальянский карабинер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY 2.0 / Bruce Turner / Carabinieri
Итальянский карабинер. Архивное фото
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РИМ, 25 авг — РИА Новости. В Италии выследили видного представителя мафиозной группировки каморра с помощью белого пуделя его любовницы, сообщили в ведомстве карабинеров.
В феврале 64-летнего Луиджи Каччапуоти приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в мафиозной организации.
Карабинеры в поисках осужденного мониторили соцсети, отслеживали его контакты и платежи, что позволило примерно установить местонахождение мафиози.
Каччапуоти скрывался на небольшой вилле в городке между Казертой и Неаполем. Когда к нему приходила подруга, она оставляла свою собаку на улице. Лающий на приоткрытое окно пудель привлек внимание.
Карабинеры подготовили операцию, перекрыв все возможные пути отхода с виллы, в том числе через канализацию.
В момент задержания в четверг утром Каччапуоти лежал у бассейна и читал газету, открытую на странице с мафиозной хроникой.
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