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В Сирии два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35
В Сирии два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35 - РИА Новости, 25.08.2023
В Сирии два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35
Пара истребителей F-35 международной "коалиции" во главе с США допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России на высоте около 6500 метров в районе... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T22:11
2023-08-25T22:11
2023-08-25T22:11
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пара истребителей F-35 международной "коалиции" во главе с США допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Двадцать пятого августа с 9.32 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров пара истребителей F-35 "коалиции" допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить на брифинге. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, добавил он.
https://ria.ru/20230814/dekonfliktatsiya-1890076908.html
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в мире, сирия, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, су-35, f-35
В мире, Сирия, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Су-35, F-35
В Сирии два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35
В Сирии два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пара истребителей F-35 международной "коалиции" во главе с США допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Двадцать пятого августа с 9.32 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров пара истребителей F-35 "коалиции" допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", - сказал Кулить на брифинге.
Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, добавил он.
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