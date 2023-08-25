https://ria.ru/20230825/islamisty-1892157326.html

В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман

В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман - РИА Новости, 25.08.2023

В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман

В Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, шесть исламистов вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман, говорится в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:59

2023-08-25T10:59

2023-08-25T12:32

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, шесть исламистов вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман, говорится в сообщении в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… состоявшей из шести членов терструктуры", - говорится в сообщении. В ФСБ РФ отметили, что участники террористической структуры занимались незаконной деятельностью, которая основывалась на идее создания всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и насильственном свержении правительства. Они использовали меры конспирации на собраниях, чтобы распространять террористическую идеологию среди жителей Крыма и вербовать крымских мусульман в свои ряды. Следователями было обнаружено и изъято большое количество запрещенных в России материалов "Хизб ут-Тахрир"*, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности, добавили в ведомстве. Кроме того, была найдена крупная сумма в иностранной валюте, предназначенная для финансирования террористической организации. Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230516/srok-1872142219.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия