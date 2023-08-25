https://ria.ru/20230825/islamisty-1892157326.html
В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман
В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман - РИА Новости, 25.08.2023
В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман
В Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, шесть исламистов вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман, говорится в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:59
2023-08-25T10:59
2023-08-25T12:32
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, шесть исламистов вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман, говорится в сообщении в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… состоявшей из шести членов терструктуры", - говорится в сообщении. В ФСБ РФ отметили, что участники террористической структуры занимались незаконной деятельностью, которая основывалась на идее создания всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и насильственном свержении правительства. Они использовали меры конспирации на собраниях, чтобы распространять террористическую идеологию среди жителей Крыма и вербовать крымских мусульман в свои ряды. Следователями было обнаружено и изъято большое количество запрещенных в России материалов "Хизб ут-Тахрир"*, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности, добавили в ведомстве. Кроме того, была найдена крупная сумма в иностранной валюте, предназначенная для финансирования террористической организации. Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230516/srok-1872142219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
В Крыму разгромили ячейку из исламистов, вербовавших мусульман
В Крыму ФСБ и Росгвардия поймали шестерых исламистов за вербовку мусульман
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
В Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, шесть исламистов вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман, говорится в сообщении
в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… состоявшей из шести членов терструктуры", - говорится в сообщении.
В ФСБ РФ отметили, что участники террористической структуры занимались незаконной деятельностью, которая основывалась на идее создания всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и насильственном свержении правительства. Они использовали меры конспирации на собраниях, чтобы распространять террористическую идеологию среди жителей Крыма и вербовать крымских мусульман в свои ряды.
Следователями было обнаружено и изъято большое количество запрещенных в России материалов "Хизб ут-Тахрир"*, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности, добавили в ведомстве. Кроме того, была найдена крупная сумма в иностранной валюте, предназначенная для финансирования террористической организации.
Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю
возбуждены уголовные дела.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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