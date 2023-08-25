https://ria.ru/20230825/gvardeyskie-1892231586.html

Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских

Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских - РИА Новости, 25.08.2023

Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских

Президент России Владимир Путин сделал гвардейскими четыре бригады и один полк Вооруженных сил РФ, следует из опубликованных на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:20

2023-08-25T15:20

2023-08-25T15:22

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал гвардейскими четыре бригады и один полк Вооруженных сил РФ, следует из опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации указов. "Присвоить 70 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 70 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в одном из них. Кроме того, почетное наименование "гвардейская" получили 8 зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238 артиллерийская и 107 ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады, а также 18 бригада армейской авиации. Полк и бригады получили почетные наименования "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

https://ria.ru/20230616/polk-1878734592.html

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владимир путин, россия, вооруженные силы рф