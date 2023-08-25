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Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских - РИА Новости, 25.08.2023
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15:20 25.08.2023 (обновлено: 15:22 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/gvardeyskie-1892231586.html
Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских
Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских - РИА Новости, 25.08.2023
Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских
Президент России Владимир Путин сделал гвардейскими четыре бригады и один полк Вооруженных сил РФ, следует из опубликованных на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:20
2023-08-25T15:22
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал гвардейскими четыре бригады и один полк Вооруженных сил РФ, следует из опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации указов. "Присвоить 70 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 70 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в одном из них. Кроме того, почетное наименование "гвардейская" получили 8 зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238 артиллерийская и 107 ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады, а также 18 бригада армейской авиации. Полк и бригады получили почетные наименования "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
https://ria.ru/20230616/polk-1878734592.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил четырем бригадам и одному полку звание гвардейских

Путин присвоил четырем бригадам и 70-му мотострелковому полку звание гвардейских

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал гвардейскими четыре бригады и один полк Вооруженных сил РФ, следует из опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации указов.
"Присвоить 70 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 70 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в одном из них.
Кроме того, почетное наименование "гвардейская" получили 8 зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 238 артиллерийская и 107 ракетная Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригады, а также 18 бригада армейской авиации.
Полк и бригады получили почетные наименования "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
Бомбардировочному авиационному полку, дислоцированному в Ростовской области, присвоено звание Гвардейский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Бомбардировочному авиаполку ЮВО присвоили звание "Гвардейский"
16 июня, 17:23
 
Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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