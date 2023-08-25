https://ria.ru/20230825/granitsy-1892248494.html

Лукашенко осудил Латвию и Литву за планы закрыть границы с Белоруссией

Лукашенко осудил Латвию и Литву за планы закрыть границы с Белоруссией - РИА Новости, 25.08.2023

Лукашенко осудил Латвию и Литву за планы закрыть границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Латвия закрытием границ с республикой сделают себе только хуже. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:24

2023-08-25T16:24

2023-08-25T17:51

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Латвия закрытием границ с республикой сделают себе только хуже. "Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза…, хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.По его мнению, в случае реализации инициативы закрыть границы с Белоруссией Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе и своим гражданам.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия мирная страна и никаких претензий к своим западным соседям не имеет."Мы хотим жить на своей земле. Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них сегодня политический психоз накануне выборов, особенно в Польше, вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют - пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем. И ради бога. Мы будем им помогать, надо будет - бесплатно будем помогать, чтобы люди выдержали это", - заявил глава белорусского государства.В то же время Лукашенко обратил внимание, что в соседних странах ЕС население "не дураки, там люди крепкие, закаленные". "Такие как мы. Они скоро снесут этих руководителей", - добавил он.

https://ria.ru/20230816/litva-1890412008.html

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латвия, белоруссия, литва, александр лукашенко, евросоюз