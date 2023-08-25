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Рябков ответил на вопрос о запросе США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 25.08.2023
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13:48 25.08.2023 (обновлено: 13:51 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/gershkovich-1892204705.html
Рябков ответил на вопрос о запросе США на консульское посещение Гершковича
Рябков ответил на вопрос о запросе США на консульское посещение Гершковича - РИА Новости, 25.08.2023
Рябков ответил на вопрос о запросе США на консульское посещение Гершковича
Москва сейчас рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, арестованному в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:48
2023-08-25T13:51
москва
сша
эван гершкович
россия
сергей рябков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва сейчас рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, арестованному в России по подозрению в шпионаже, пока решение не принято, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в данный момент рассматриваем очередной запрос американской стороны на получение консульского доступа к господину Гершковичу. Это все осуществляется в рамках определенных процедур. По состоянию на сегодня ответа с нашей стороны американцам не передано, но работа продолжается", - сказал дипломат.Накануне Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича на три месяца - до 30 ноября.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230824/gershkovich-1892036012.html
https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html
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москва, сша, эван гершкович, россия, сергей рябков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, США, Эван Гершкович, Россия, Сергей Рябков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рябков ответил на вопрос о запросе США на консульское посещение Гершковича

Рябков: Россия рассматривает запрос США на консульский доступ к Гершковичу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва сейчас рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, арестованному в России по подозрению в шпионаже, пока решение не принято, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в данный момент рассматриваем очередной запрос американской стороны на получение консульского доступа к господину Гершковичу. Это все осуществляется в рамках определенных процедур. По состоянию на сегодня ответа с нашей стороны американцам не передано, но работа продолжается", - сказал дипломат.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу
24 августа, 16:46
Накануне Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича на три месяца - до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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