https://ria.ru/20230825/germaniya-1892115563.html

"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии

"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии - РИА Новости, 25.08.2023

"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии

Вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее обслугой уходящего либерального миропорядка, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:18

2023-08-25T02:18

2023-08-25T02:18

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германия

сша

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алексей пушков

анналена бербок

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее обслугой уходящего либерального миропорядка, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков."В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат - и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром", — заявил он.По мнению сенатора, вектор развития Германии, направленный в прошлое, идет в противоречие с ориентацией "незападного мира", однако, на его взгляд, именно к этому готовили ее США, "вытравливая" из немецкого мышления все лишнее."Из нее постепенно сделали витрину глобального либерализма, что сопровождается антихристианской революцией в сфере нравов и ценностей. На место национальных интересов были поставлены идеологические установки", — отметил Пушков.Результатом такой политики стал "большой разрыв" Германии с Россией, а некогда "особые отношения" между двумя странами стали жертвой полного подчинения США, констатировал сенатор.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование из-за слабого эффекта санкций на российскую экономику. "На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так", — посетовала она.

https://ria.ru/20230825/frantsiya-1892114627.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892111800.html

германия

сша

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в мире, германия, сша, россия, алексей пушков, анналена бербок