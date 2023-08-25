Рейтинг@Mail.ru
"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/germaniya-1892115563.html
"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии
"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии - РИА Новости, 25.08.2023
"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии
Вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее обслугой уходящего либерального миропорядка, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T02:18
2023-08-25T02:18
в мире
германия
сша
россия
алексей пушков
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее обслугой уходящего либерального миропорядка, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков."В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат - и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром", — заявил он.По мнению сенатора, вектор развития Германии, направленный в прошлое, идет в противоречие с ориентацией "незападного мира", однако, на его взгляд, именно к этому готовили ее США, "вытравливая" из немецкого мышления все лишнее."Из нее постепенно сделали витрину глобального либерализма, что сопровождается антихристианской революцией в сфере нравов и ценностей. На место национальных интересов были поставлены идеологические установки", — отметил Пушков.Результатом такой политики стал "большой разрыв" Германии с Россией, а некогда "особые отношения" между двумя странами стали жертвой полного подчинения США, констатировал сенатор.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование из-за слабого эффекта санкций на российскую экономику. "На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так", — посетовала она.
https://ria.ru/20230825/frantsiya-1892114627.html
https://ria.ru/20230825/briks-1892111800.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, россия, алексей пушков, анналена бербок
В мире, Германия, США, Россия, Алексей Пушков, Анналена Бербок
"Большой разрыв": Пушков вынес приговор Германии

Пушков: Германия стала обслугой уходящего миропорядка

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее обслугой уходящего либерального миропорядка, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
"В 21-ом веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат - и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром", — заявил он.
Трансляция выступления президента России Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС
01:47
По мнению сенатора, вектор развития Германии, направленный в прошлое, идет в противоречие с ориентацией "незападного мира", однако, на его взгляд, именно к этому готовили ее США, "вытравливая" из немецкого мышления все лишнее.
«
"Из нее постепенно сделали витрину глобального либерализма, что сопровождается антихристианской революцией в сфере нравов и ценностей. На место национальных интересов были поставлены идеологические установки", — отметил Пушков.
Результатом такой политики стал "большой разрыв" Германии с Россией, а некогда "особые отношения" между двумя странами стали жертвой полного подчинения США, констатировал сенатор.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование из-за слабого эффекта санкций на российскую экономику. "На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так", — посетовала она.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС
00:37
 
В миреГерманияСШАРоссияАлексей ПушковАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала