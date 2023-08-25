https://ria.ru/20230825/gaubitsa-1892163780.html

Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777

Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 25.08.2023

Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777

Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:24

2023-08-25T11:24

2023-08-25T11:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1be0f4c9824f4d52bee778e764858fc.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом из пяти военнослужащих ВСУ, а также позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и гаубицу Мста-Б с боекомплектом и расчетом. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчётом, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения, два автомобиля противника выведены из строя.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, херсон