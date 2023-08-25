https://ria.ru/20230825/gaubitsa-1892163780.html
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 25.08.2023
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:24
2023-08-25T11:24
2023-08-25T11:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом из пяти военнослужащих ВСУ, а также позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и гаубицу Мста-Б с боекомплектом и расчетом. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчётом, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения, два автомобиля противника выведены из строя.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсон
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра
, уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом из пяти военнослужащих ВСУ
, а также позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и гаубицу Мста-Б с боекомплектом и расчетом. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчётом, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения, два автомобиля противника выведены из строя.
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