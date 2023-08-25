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Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/gaubitsa-1892163780.html
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 25.08.2023
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:24
2023-08-25T11:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом из пяти военнослужащих ВСУ, а также позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и гаубицу Мста-Б с боекомплектом и расчетом. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчётом, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения, два автомобиля противника выведены из строя.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
херсон
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вооруженные силы рф, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсон
Российские военные уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 авг – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицы Мста-Б и Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом из пяти военнослужащих ВСУ, а также позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, под Херсоном российские военные уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему и гаубицу Мста-Б с боекомплектом и расчетом. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчётом, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 13 военнослужащих ВСУ, 11 получили ранения, два автомобиля противника выведены из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХерсон
 
 
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