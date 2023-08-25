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Депутаты Гагаузии не смогли утвердить состав местного правительства - РИА Новости, 25.08.2023
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15:37 25.08.2023 (обновлено: 15:41 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/gagauziya-1892236524.html
Депутаты Гагаузии не смогли утвердить состав местного правительства
Депутаты Гагаузии не смогли утвердить состав местного правительства - РИА Новости, 25.08.2023
Депутаты Гагаузии не смогли утвердить состав местного правительства
Депутаты парламента Гагаузии снова не утвердили состав местного правительства - исполкома, предложенного главой региона Евгенией Гуцул, передает корреспондент... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:37
2023-08-25T15:41
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
дмитрий константинов
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Депутаты парламента Гагаузии снова не утвердили состав местного правительства - исполкома, предложенного главой региона Евгенией Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу парламент Гагаузии вновь рассматривал вопрос об утверждении структуры местного правительства - исполкома. Разгорелись прения. Глава региона выразила разочарование тем, как проходит заседание, так как уверена, что предложенная ею структура исполкома законна, и покинула зал вместе с командой. После дискуссий депутаты решили сделать паузу на 30 минут. По ее завершении Гуцул вернулась в зал заседаний. "Кто за то, чтобы проголосовать за структуру исполкома? Двое воздержались, остальные за. Вопрос принят", - сказал спикер парламента Дмитрий Константинов. Структура исполкома региона была принята с условием, что в течение трех месяцев она будет пересмотрена в вопросе уменьшения количества управлений и штатов. "Предложить башкану Гагаузии в срок до 15 ноября представить новую структуру исполнительного комитета, с учетом необходимости сформирования к этому времени проекта бюджета Гагаузии", - озвучил условие депутат Георгий Лейчу. При этом вопрос об утверждении состава исполкома вызвал жаркие обсуждения. Ряд депутатов призвали утвердить нынешний состав, а потом оценить деятельность исполкома. Однако прозвучали предложения о сокращение аппарата главы региона. И некоторые депутаты обратили внимание на то, что трое назначенцев Гуцул не прошли лингвистическую комиссию на знание гагаузского языка. В итоге вопрос сняли с повестки заседания. В понедельник глава региона заявила, что представила местному парламенту - Народному собранию - обновленный состав исполкома (правительства), учтя все требования депутатов. Ранее депутаты не смогли прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава исполкома, предложенного Гуцул, назвав нарушением тот факт, что среди членов исполкома оказались главы трех районов Гагаузии, а также лица, не владеющие гагаузским языком. Инициативу заблокировал спикер парламента, несмотря на то, что члены правительства выполнили прозвучавшее ранее требование пройти проверку лингвистической комиссии. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889934347.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, дмитрий константинов, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
Депутаты Гагаузии не смогли утвердить состав местного правительства

Депутаты Гагаузии не утвердили состав местного правительства, предложенный Гуцул

CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan BotezătorulВид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Депутаты парламента Гагаузии снова не утвердили состав местного правительства - исполкома, предложенного главой региона Евгенией Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу парламент Гагаузии вновь рассматривал вопрос об утверждении структуры местного правительства - исполкома. Разгорелись прения. Глава региона выразила разочарование тем, как проходит заседание, так как уверена, что предложенная ею структура исполкома законна, и покинула зал вместе с командой. После дискуссий депутаты решили сделать паузу на 30 минут. По ее завершении Гуцул вернулась в зал заседаний.
"Кто за то, чтобы проголосовать за структуру исполкома? Двое воздержались, остальные за. Вопрос принят", - сказал спикер парламента Дмитрий Константинов.
Структура исполкома региона была принята с условием, что в течение трех месяцев она будет пересмотрена в вопросе уменьшения количества управлений и штатов. "Предложить башкану Гагаузии в срок до 15 ноября представить новую структуру исполнительного комитета, с учетом необходимости сформирования к этому времени проекта бюджета Гагаузии", - озвучил условие депутат Георгий Лейчу.
При этом вопрос об утверждении состава исполкома вызвал жаркие обсуждения. Ряд депутатов призвали утвердить нынешний состав, а потом оценить деятельность исполкома. Однако прозвучали предложения о сокращение аппарата главы региона. И некоторые депутаты обратили внимание на то, что трое назначенцев Гуцул не прошли лингвистическую комиссию на знание гагаузского языка. В итоге вопрос сняли с повестки заседания.
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В понедельник глава региона заявила, что представила местному парламенту - Народному собранию - обновленный состав исполкома (правительства), учтя все требования депутатов. Ранее депутаты не смогли прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава исполкома, предложенного Гуцул, назвав нарушением тот факт, что среди членов исполкома оказались главы трех районов Гагаузии, а также лица, не владеющие гагаузским языком. Инициативу заблокировал спикер парламента, несмотря на то, что члены правительства выполнили прозвучавшее ранее требование пройти проверку лингвистической комиссии.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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