https://ria.ru/20230825/frantsiya-1892114627.html
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС
Принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит о глобальной революции и ослаблении США, такое мнение выразил французский политик, глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:47
2023-08-25T01:47
2023-08-25T07:35
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит о глобальной революции и ослаблении США, такое мнение выразил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter)."Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС только что объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов!", — написал он.Политик констатировал, что отныне шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приведет к ослаблению США.Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
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в мире, сша, россия, франция, сергей лавров, владимир путин, брикс, цены на нефть
В мире, США, Россия, Франция, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, Цены на нефть
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС
Филиппо: шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран теперь входят в БРИКС