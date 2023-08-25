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Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
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01:47 25.08.2023 (обновлено: 07:35 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/frantsiya-1892114627.html
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС - РИА Новости, 25.08.2023
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС
Принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит о глобальной революции и ослаблении США, такое мнение выразил французский политик, глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:47
2023-08-25T07:35
в мире
сша
россия
франция
сергей лавров
владимир путин
брикс
цены на нефть
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит о глобальной революции и ослаблении США, такое мнение выразил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter).&quot;Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС только что объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов!&quot;, — написал он.Политик констатировал, что отныне шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приведет к ослаблению США.Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
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в мире, сша, россия, франция, сергей лавров, владимир путин, брикс, цены на нефть
В мире, США, Россия, Франция, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, Цены на нефть
Это революция. Во Франции раскрыли опасный итог встречи БРИКС

Филиппо: шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран теперь входят в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции
Трансляция выступления президента России Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит о глобальной революции и ослаблении США, такое мнение выразил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter).
«

"Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС только что объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов!", — написал он.

Политик констатировал, что отныне шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приведет к ослаблению США.
Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В конгрессе США пришли в ужас после саммита БРИКС
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В миреСШАРоссияФранцияСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСЦены на нефть
 
 
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