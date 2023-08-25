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Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии - РИА Новости, 25.08.2023
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16:34 25.08.2023 (обновлено: 16:50 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/finlyandiya-1892251414.html
Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии
Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии - РИА Новости, 25.08.2023
Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии
Окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина Яна Петровского, вопрос его экстрадиции на Украину рассмотрят отдельно, следует из трансляции... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:34
2023-08-25T16:50
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина Яна Петровского, вопрос его экстрадиции на Украину рассмотрят отдельно, следует из трансляции обнародования судебного решения.Трансляция велась финскими СМИ."Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции", - сказал судья.Рассмотрение дела проходило в формате видеотрансляции, задержанный находился в СИЗО города Вантаа и отказался позировать журналистам, спрятавшись в дверном проёме.Перед началом рассмотрения дела задержанный представился на русском языке, как Воислав Торден, позднее через адвоката он запросил убежища. Финские СМИ уточнили, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян.Ранее в пятницу финские СМИ сообщили, что имя задержанного - Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky). Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом о экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с ЧВК "Вагнер".
https://ria.ru/20230825/pomosch-1892182124.html
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в мире, финляндия, украина, россия
В мире, Финляндия, Украина, Россия
Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии

Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина Яна Петровского, вопрос его экстрадиции на Украину рассмотрят отдельно, следует из трансляции обнародования судебного решения.
Трансляция велась финскими СМИ.
"Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции", - сказал судья.
Рассмотрение дела проходило в формате видеотрансляции, задержанный находился в СИЗО города Вантаа и отказался позировать журналистам, спрятавшись в дверном проёме.
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Перед началом рассмотрения дела задержанный представился на русском языке, как Воислав Торден, позднее через адвоката он запросил убежища. Финские СМИ уточнили, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян.
Ранее в пятницу финские СМИ сообщили, что имя задержанного - Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky). Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом о экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с ЧВК "Вагнер".
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