https://ria.ru/20230825/finlyandiya-1892251414.html

Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии

Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии - РИА Новости, 25.08.2023

Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии

Окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина Яна Петровского, вопрос его экстрадиции на Украину рассмотрят отдельно, следует из трансляции... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:34

2023-08-25T16:34

2023-08-25T16:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг - РИА Новости. Окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина Яна Петровского, вопрос его экстрадиции на Украину рассмотрят отдельно, следует из трансляции обнародования судебного решения.Трансляция велась финскими СМИ."Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции", - сказал судья.Рассмотрение дела проходило в формате видеотрансляции, задержанный находился в СИЗО города Вантаа и отказался позировать журналистам, спрятавшись в дверном проёме.Перед началом рассмотрения дела задержанный представился на русском языке, как Воислав Торден, позднее через адвоката он запросил убежища. Финские СМИ уточнили, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян.Ранее в пятницу финские СМИ сообщили, что имя задержанного - Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky). Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом о экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892182124.html

https://ria.ru/20230823/podlodka-1891727761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, украина, россия