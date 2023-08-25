https://ria.ru/20230825/festivali-1892231438.html

Проект "РОССИЯ не заБУДЕТ" организовал фестивали в 4 городах России

Проект "РОССИЯ не заБУДЕТ" организовал фестивали в 4 городах России - РИА Новости, 25.08.2023

Проект "РОССИЯ не заБУДЕТ" организовал фестивали в 4 городах России

Историко-патриотические фестивали в рамках проекта исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" прошли в августе в четырех городах России - Москве, Севастополе,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:19

2023-08-25T15:19

2023-08-25T15:40

москва

тверь

нижний новгород

севастополь

боевое братство

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Историко-патриотические фестивали в рамках проекта исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" прошли в августе в четырех городах России - Москве, Севастополе, Твери и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба проекта. Проект исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое Братство" при участии министерства науки и высшего образования РФ и федерального проекта "Популяризация науки и технологий". Задача проекта – сохранение исторической памяти и борьба с фальсификациями российской истории. "Участников фестиваля сопровождают эксперты проекта: представители российских вузов, журналистского и исторического сообществ. Лекции и выставки сопровождались перформансами на историческую тематику: в Твери гостей фестиваля приветствовали песнями на военные стихи Булата Окуджавы, в Москве – выступлениями в честь Дня фронтовой собаки, в Нижнем Новгороде прошли костюмированные чтения", - говорится в сообщении. Еще одно мероприятие состоялось в Республике Крым. Для участников смены детских лагерей "Артек" и "Алые Паруса" доцент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Иван Задерейчук провел экскурсию по исторической выставке на территории Алупкинского дворца-музея, рассказав слушателям о том, с чего начиналась российская дипломатия в допетровские времена, кто из великих политиков и дипломатов России навсегда вписал свои имена в её историю. Кроме того, добавили в пресс-службе, в рамках научного марафона "РОССИЯ БУДЕТ" продолжается выход лекций ведущих деятелей страны. Каждая лекция затрагивает вехи российской истории и их влияние на современные события. Эксперты проекта также принимают участие в подкасте "Что-то с памятью…", который доступен, в том числе, на сайте "РОССИЯ не заБУДЕТ". Помимо этого, организаторы проекта приглашают всех желающих поделиться значимыми историями и документами из прошлого своих близких. Пользователи смогут таким образом помочь сформировать онлайн-выставку "История в лицах", которая также доступна на сайте проекта.

https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html

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тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тверь, нижний новгород, севастополь, боевое братство