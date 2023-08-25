https://ria.ru/20230825/festivali-1892231438.html
Проект "РОССИЯ не заБУДЕТ" организовал фестивали в 4 городах России
Проект "РОССИЯ не заБУДЕТ" организовал фестивали в 4 городах России - РИА Новости, 25.08.2023
Проект "РОССИЯ не заБУДЕТ" организовал фестивали в 4 городах России
Историко-патриотические фестивали в рамках проекта исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" прошли в августе в четырех городах России - Москве, Севастополе,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:19
2023-08-25T15:19
2023-08-25T15:40
москва
тверь
нижний новгород
севастополь
боевое братство
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Историко-патриотические фестивали в рамках проекта исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" прошли в августе в четырех городах России - Москве, Севастополе, Твери и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба проекта. Проект исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое Братство" при участии министерства науки и высшего образования РФ и федерального проекта "Популяризация науки и технологий". Задача проекта – сохранение исторической памяти и борьба с фальсификациями российской истории. "Участников фестиваля сопровождают эксперты проекта: представители российских вузов, журналистского и исторического сообществ. Лекции и выставки сопровождались перформансами на историческую тематику: в Твери гостей фестиваля приветствовали песнями на военные стихи Булата Окуджавы, в Москве – выступлениями в честь Дня фронтовой собаки, в Нижнем Новгороде прошли костюмированные чтения", - говорится в сообщении. Еще одно мероприятие состоялось в Республике Крым. Для участников смены детских лагерей "Артек" и "Алые Паруса" доцент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Иван Задерейчук провел экскурсию по исторической выставке на территории Алупкинского дворца-музея, рассказав слушателям о том, с чего начиналась российская дипломатия в допетровские времена, кто из великих политиков и дипломатов России навсегда вписал свои имена в её историю. Кроме того, добавили в пресс-службе, в рамках научного марафона "РОССИЯ БУДЕТ" продолжается выход лекций ведущих деятелей страны. Каждая лекция затрагивает вехи российской истории и их влияние на современные события. Эксперты проекта также принимают участие в подкасте "Что-то с памятью…", который доступен, в том числе, на сайте "РОССИЯ не заБУДЕТ". Помимо этого, организаторы проекта приглашают всех желающих поделиться значимыми историями и документами из прошлого своих близких. Пользователи смогут таким образом помочь сформировать онлайн-выставку "История в лицах", которая также доступна на сайте проекта.
https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тверь, нижний новгород, севастополь, боевое братство
Москва, Тверь, Нижний Новгород, Севастополь, Боевое братство
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Историко-патриотические фестивали в рамках проекта исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" прошли в августе в четырех городах России - Москве, Севастополе, Твери и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба проекта.
Проект исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое Братство
" при участии министерства науки и высшего образования РФ и федерального проекта "Популяризация науки и технологий". Задача проекта – сохранение исторической памяти и борьба с фальсификациями российской истории.
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"Участников фестиваля сопровождают эксперты проекта: представители российских вузов, журналистского и исторического сообществ. Лекции и выставки сопровождались перформансами на историческую тематику: в Твери гостей фестиваля приветствовали песнями на военные стихи Булата Окуджавы
, в Москве – выступлениями в честь Дня фронтовой собаки, в Нижнем Новгороде прошли костюмированные чтения", - говорится в сообщении.
Еще одно мероприятие состоялось в Республике Крым
. Для участников смены детских лагерей "Артек
" и "Алые Паруса" доцент Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Иван Задерейчук провел экскурсию по исторической выставке на территории Алупкинского дворца-музея, рассказав слушателям о том, с чего начиналась российская дипломатия в допетровские времена, кто из великих политиков и дипломатов России навсегда вписал свои имена в её историю.
Кроме того, добавили в пресс-службе, в рамках научного марафона "РОССИЯ БУДЕТ" продолжается выход лекций ведущих деятелей страны. Каждая лекция затрагивает вехи российской истории и их влияние на современные события. Эксперты проекта также принимают участие в подкасте "Что-то с памятью…", который доступен, в том числе, на сайте "РОССИЯ не заБУДЕТ".
Помимо этого, организаторы проекта приглашают всех желающих поделиться значимыми историями и документами из прошлого своих близких. Пользователи смогут таким образом помочь сформировать онлайн-выставку "История в лицах", которая также доступна на сайте проекта.