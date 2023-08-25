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Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов - РИА Новости, 25.08.2023
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06:12 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892126830.html
Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов
Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов - РИА Новости, 25.08.2023
Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов
Воспитанников и работников двух детсадов во Владивостоке эвакуировали из-за затопления на фоне сильных ливней, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:12
2023-08-25T06:12
владивосток
ленинский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Воспитанников и работников двух детсадов во Владивостоке эвакуировали из-за затопления на фоне сильных ливней, сообщает прокуратура Приморья. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка". "Сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока лично выехали в детские сады №№ 113 и 177 на ул. Фадеева, пострадавшие от подтопления ливневыми стоками… Все воспитанники и работники дошкольных учреждений эвакуированы. Часть детей переданы законным представителям, оставшиеся направлены в детский сад №166", - говорится в сообщении. Все родители уведомлены о перемещении детей. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что здания детсадов начало топить. "Оперативно приняли решение не ждать, пока будет хуже", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230824/livni-1891876473.html
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владивосток, ленинский район, происшествия
Владивосток, Ленинский район, Происшествия
Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов

Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали детей и работников двух детсадов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили во время сильных дождей во Владивостоке
Автомобили во время сильных дождей во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобили во время сильных дождей во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Воспитанников и работников двух детсадов во Владивостоке эвакуировали из-за затопления на фоне сильных ливней, сообщает прокуратура Приморья.
На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка".
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"Сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока лично выехали в детские сады №№ 113 и 177 на ул. Фадеева, пострадавшие от подтопления ливневыми стоками… Все воспитанники и работники дошкольных учреждений эвакуированы. Часть детей переданы законным представителям, оставшиеся направлены в детский сад №166", - говорится в сообщении.
Все родители уведомлены о перемещении детей.
В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что здания детсадов начало топить. "Оперативно приняли решение не ждать, пока будет хуже", - добавил собеседник.
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ВладивостокЛенинский районПроисшествия
 
 
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