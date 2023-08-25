https://ria.ru/20230825/evakuatsiya-1892126830.html

Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов

Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов - РИА Новости, 25.08.2023

Во Владивостоке из-за затоплений эвакуировали воспитанников двух детсадов

Воспитанников и работников двух детсадов во Владивостоке эвакуировали из-за затопления на фоне сильных ливней, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:12

2023-08-25T06:12

2023-08-25T06:12

владивосток

ленинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/120891/43/1208914397_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_6dbb9d38458863335df0579fe7c4e826.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Воспитанников и работников двух детсадов во Владивостоке эвакуировали из-за затопления на фоне сильных ливней, сообщает прокуратура Приморья. На 25 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень во Владивостоке начался утром пятницы, затопило множество участков дорог, отдельные дворы. Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Временно была перекрыта федеральная дорога "Уссури" в районе остановки "Седанка". "Сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока лично выехали в детские сады №№ 113 и 177 на ул. Фадеева, пострадавшие от подтопления ливневыми стоками… Все воспитанники и работники дошкольных учреждений эвакуированы. Часть детей переданы законным представителям, оставшиеся направлены в детский сад №166", - говорится в сообщении. Все родители уведомлены о перемещении детей. В надзорном ведомстве РИА Новости уточнили, что здания детсадов начало топить. "Оперативно приняли решение не ждать, пока будет хуже", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230824/livni-1891876473.html

https://ria.ru/20230825/primore-1892121002.html

владивосток

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, ленинский район, происшествия