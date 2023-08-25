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Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики - РИА Новости, 25.08.2023
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01:19 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/energetika-1892113107.html
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики - РИА Новости, 25.08.2023
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики
Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:19
2023-08-25T01:19
украина
норвегия
киев
герман галущенко
европейский банк реконструкции и развития
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, сообщает украинское министерство энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили один из энергетических объектов Украины, ранее поврежденный в результате взрывов. "Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)", - приводит слова Йонаса пресс-служба минэнерго Украины в телеграм-канале. Сообщается, что средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах, а также на закупку газа для аварийного хранения. Галущенко отметил, что Украина заинтересована в норвежском опыте развития гидрогенерации. Также стороны обсудили сотрудничество по развитию оффшорной ветрогенерации.
https://ria.ru/20230824/khorvatiya-1892107666.html
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украина, норвегия, киев, герман галущенко, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Украина, Норвегия, Киев, Герман Галущенко, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики

Минэнерго Украины: Осло даст Киеву 140 миллионов долларов на ремонт энергетики

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, сообщает украинское министерство энергетики.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили один из энергетических объектов Украины, ранее поврежденный в результате взрывов.
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"Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)", - приводит слова Йонаса пресс-служба минэнерго Украины в телеграм-канале.
Сообщается, что средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах, а также на закупку газа для аварийного хранения.
Галущенко отметил, что Украина заинтересована в норвежском опыте развития гидрогенерации. Также стороны обсудили сотрудничество по развитию оффшорной ветрогенерации.
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УкраинаНорвегияКиевГерман ГалущенкоЕвропейский банк реконструкции и развитияВ мире
 
 
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