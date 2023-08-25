https://ria.ru/20230825/energetika-1892113107.html

Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики

Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики - РИА Новости, 25.08.2023

Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики

Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T01:19

2023-08-25T01:19

2023-08-25T01:19

украина

норвегия

киев

герман галущенко

европейский банк реконструкции и развития

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, сообщает украинское министерство энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили один из энергетических объектов Украины, ранее поврежденный в результате взрывов. "Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)", - приводит слова Йонаса пресс-служба минэнерго Украины в телеграм-канале. Сообщается, что средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах, а также на закупку газа для аварийного хранения. Галущенко отметил, что Украина заинтересована в норвежском опыте развития гидрогенерации. Также стороны обсудили сотрудничество по развитию оффшорной ветрогенерации.

https://ria.ru/20230824/khorvatiya-1892107666.html

https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html

украина

норвегия

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украина, норвегия, киев, герман галущенко, европейский банк реконструкции и развития, в мире