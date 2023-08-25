https://ria.ru/20230825/energetika-1892113107.html
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики - РИА Новости, 25.08.2023
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики
Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:19
2023-08-25T01:19
2023-08-25T01:19
украина
норвегия
киев
герман галущенко
европейский банк реконструкции и развития
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, сообщает украинское министерство энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили один из энергетических объектов Украины, ранее поврежденный в результате взрывов. "Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)", - приводит слова Йонаса пресс-служба минэнерго Украины в телеграм-канале. Сообщается, что средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах, а также на закупку газа для аварийного хранения. Галущенко отметил, что Украина заинтересована в норвежском опыте развития гидрогенерации. Также стороны обсудили сотрудничество по развитию оффшорной ветрогенерации.
https://ria.ru/20230824/khorvatiya-1892107666.html
https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html
украина
норвегия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, норвегия, киев, герман галущенко, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Украина, Норвегия, Киев, Герман Галущенко, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
Норвегия выделит Киеву 140 миллионов долларов для восстановления энергетики
Минэнерго Украины: Осло даст Киеву 140 миллионов долларов на ремонт энергетики