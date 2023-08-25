https://ria.ru/20230825/ekovas-1892307841.html
Председатель ЭКОВАС: сообщество выступает против власти мятежников в Нигере
Председатель ЭКОВАС: сообщество выступает против власти мятежников в Нигере - РИА Новости, 25.08.2023
Председатель ЭКОВАС: сообщество выступает против власти мятежников в Нигере
Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Турей заявил, что государства регионального блока не принимают попыток... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:53
2023-08-25T18:53
2023-08-25T18:53
в мире
нигер
абуджа
нигерия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Турей заявил, что государства регионального блока не принимают попыток нигерских мятежников сформировать новое правительство в стране. Ранее СМИ сообщили, что глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новый кабинет состоит из 21 министра. "Мы отвергаем... попытки хунты в Нигере сформировать правительство", - приводит телеканал Al-Jazeera слова Турея, также призвавшего нигерских военных "немедленно вернуться в казармы" и взять на себя обязательства, определенные в конституции страны. По его словам, в ЭКОВАС не намерены организовывать вооруженное вторжение. При этом лидеры регионального блока рассматривают использование "всех средств" для восстановления конституционного порядка, использование силы, в частности, все еще не исключается из повестки дня. Несмотря на это председатель комиссии обратил внимание на то, что использование наемников в рамках возможных операций на африканском континенте также не приветствуется лидерами блока. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, абуджа, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Нигерия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Председатель ЭКОВАС: сообщество выступает против власти мятежников в Нигере
Председатель ЭКОВАС: сообщество выступает против власти мятежников в Нигере
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Турей заявил, что государства регионального блока не принимают попыток нигерских мятежников сформировать новое правительство в стране.
Ранее СМИ сообщили, что глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Новый кабинет состоит из 21 министра.
"Мы отвергаем... попытки хунты в Нигере сформировать правительство", - приводит телеканал Al-Jazeera слова Турея, также призвавшего нигерских военных "немедленно вернуться в казармы" и взять на себя обязательства, определенные в конституции страны.
По его словам, в ЭКОВАС не намерены организовывать вооруженное вторжение. При этом лидеры регионального блока рассматривают использование "всех средств" для восстановления конституционного порядка, использование силы, в частности, все еще не исключается из повестки дня.
Несмотря на это председатель комиссии обратил внимание на то, что использование наемников в рамках возможных операций на африканском континенте также не приветствуется лидерами блока.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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