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Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин - РИА Новости, 25.08.2023
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Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин - РИА Новости, 25.08.2023
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкций РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:09
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РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкцийВолодин: санкции ударили бумерангом по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, но больше пострадали европейские страны
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вячеслав володин
Вячеслав Володин
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин

Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на санкции

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкций
Володин: санкции ударили бумерангом по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, но больше пострадали европейские страны
 
Вячеслав Володин
 
 
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