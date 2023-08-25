https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин - РИА Новости, 25.08.2023
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкций РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:09
2023-08-25T08:09
2023-08-25T08:09
вячеслав володин
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РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкцийВолодин: санкции ударили бумерангом по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, но больше пострадали европейские страны
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на санкции
РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкций
Володин: санкции ударили бумерангом по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, но больше пострадали европейские страны