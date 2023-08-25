https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин

Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин - РИА Новости, 25.08.2023

Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин

РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкций РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:09

2023-08-25T08:09

2023-08-25T08:09

вячеслав володин

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РИА Новости / Динамика дня. Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тыс введенных санкцийВолодин: санкции ударили бумерангом по их инициаторам, США утратили экономическое лидерство, но больше пострадали европейские страны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин