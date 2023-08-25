https://ria.ru/20230825/efimov-1892083710.html

Ефимов: определены инвесторы для реорганизации 10 участков по программе КРТ

Ефимов: определены инвесторы для реорганизации 10 участков по программе КРТ - РИА Новости, 25.08.2023

Ефимов: определены инвесторы для реорганизации 10 участков по программе КРТ

Бюджет Москвы получил более 5 млрд рублей с начала действия программы комплексного развития территорий (КРТ) в городе, заявил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:10

2023-08-25T14:10

2023-08-25T14:10

экономика

москва

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

glorax

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Бюджет Москвы получил более 5 млрд рублей с начала действия программы комплексного развития территорий (КРТ) в городе, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Программа КРТ началась в Москве в 2020 году. Благодаря ей неэффективно используемые участки земли и бывшие промзоны вовлекаются в оборот. Также программа помогает формировать благоприятный инвестиционный климат в городе. Столичные власти на регулярной основе проводят торги, в которых принимают участие инвесторы. Впоследствии они привлекаются к реализации программы КРТ."С 2020 года по результатам аукционов определены инвесторы для реорганизации 10 неэффективно используемых участков общей площадью свыше 242 га. На них возведут около 4,5 млн "квадратов" недвижимости и создадут более 53 тыс. рабочих мест. По итогам торгов в бюджет города поступило более 5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после завершения работ составит не менее девятнадцати млрд руб.", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отмечается в сообщении, 5 участков бывших промзон, редевелопмент которых проведут победители аукционов, находятся на севере Москвы: две территории в промзоне "Вагоноремонт", по одной в промзонах "Коровино", "Автомоторная" и "Дегунино-Лихоборы". Кроме того, по одному участку будет реорганизовало силами инвесторов на западе, северо-востоке, юго-западе, юге столицы и в Новой Москве.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что более 2 млн "квадратов" жилья будет возведено в рамках 10 проектов КРТ. Из них около 460 тыс. "квадратов" будет построено по городской программе реновации жилья. На этих площадках возведут свыше 1 млн "квадратов" общественно-деловой недвижимости и более 1,4 млн кв. м высокотехнологичных производств.В будущих городских кварталах появятся 3 технопарка, фармпроизводство, 9 школ и детсадов для более чем 1,7 тыс. учеников и воспитанников, 5 спорткомплексов. Кроме того, там запланировано построить торговые и деловые центры, паркинги и пр. Для отдыха жителей там планируется создать прогулочные зоны, скверы и другие общественные пространства.В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что московские власти заключили договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Серп и Молот" с компанией GloraX. Объем инвестиций в реорганизацию участка предварительно оценен в 6 млрд рублей.

https://ria.ru/20230824/efimov-1891839403.html

https://ria.ru/20230824/efimov-1891838081.html

https://ria.ru/20230823/efimov-1891778129.html

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, glorax