https://ria.ru/20230825/dtp-1892197864.html

Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали

Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали - РИА Новости, 25.08.2023

Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали

Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали на два месяца, говорится в телеграм-канале судов региона. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:31

2023-08-25T13:31

2023-08-25T13:31

ставропольский край

происшествия

авто

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ПЯТИГОРСК, 25 авг – РИА Новости. Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали на два месяца, говорится в телеграм-канале судов региона. Как сообщалось ранее, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу юных велосипедистов. Погибли трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. "Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому гр. К. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, т.е. до 24.10.2023 года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край, происшествия, авто