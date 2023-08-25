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Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали - РИА Новости, 25.08.2023
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13:31 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/dtp-1892197864.html
Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали
Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали - РИА Новости, 25.08.2023
Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали
Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали на два месяца, говорится в телеграм-канале судов региона. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:31
2023-08-25T13:31
ставропольский край
происшествия
авто
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ПЯТИГОРСК, 25 авг – РИА Новости. Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали на два месяца, говорится в телеграм-канале судов региона. Как сообщалось ранее, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу юных велосипедистов. Погибли трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. "Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому гр. К. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, т.е. до 24.10.2023 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html
ставропольский край
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ставропольский край, происшествия, авто
Ставропольский край, Происшествия, Авто
Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали

Водителя, сбившего детей-велогонщиков на Ставрополье, арестовали на два месяца

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
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ПЯТИГОРСК, 25 авг – РИА Новости. Водителя, сбившего детей-велогонщиков в Ставропольском крае, арестовали на два месяца, говорится в телеграм-канале судов региона.
Как сообщалось ранее, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу юных велосипедистов. Погибли трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому гр. К. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, т.е. до 24.10.2023 года", – говорится в сообщении.
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