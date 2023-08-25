https://ria.ru/20230825/dtp-1892136366.html
Шапша рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге
Шапша рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге - РИА Новости, 25.08.2023
Шапша рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге
Пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии, рассматривается вопрос о возможной эвакуации трех взрослых пациентов и одного ребенка в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:47
2023-08-25T08:47
2023-08-25T09:07
происшествия
калуга
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии, рассматривается вопрос о возможной эвакуации трех взрослых пациентов и одного ребенка в федеральный медцентр, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.ДТП произошло в четверг около 13.43 мск в районе дома №11 на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались."Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой", - написал Шапша.По словам губернатора, в 9.00 мск в областной клинической больнице будет проведена телемедицинская консультация с медицинским центром НМХЦ имени Пирогова. "По итогом консультации будет приниматься решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих пациентов", - сообщил глава региона.Также в 9.30 детская областная больница проведет телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации одного ребенка, отметил Владислав Шапша.В 9.30 больница скорой медицинской помощи проведет телемедицинскую консультацию с Национальным центром имени Бурденко. По данным губернатора, эвакуация пациента не планируется.Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
https://ria.ru/20230824/dopros-1892105599.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
2023-08-25T08:47
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калуга, владислав шапша
Происшествия, Калуга, Владислав Шапша
Шапша рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге
Шапша: пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг - РИА Новости.
Пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии, рассматривается вопрос о возможной эвакуации трех взрослых пациентов и одного ребенка в федеральный медцентр, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале
.
ДТП произошло в четверг около 13.43 мск в районе дома №11 на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них на месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.
"Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой", - написал Шапша.
По словам губернатора, в 9.00 мск в областной клинической больнице будет проведена телемедицинская консультация с медицинским центром НМХЦ имени Пирогова. "По итогом консультации будет приниматься решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих пациентов", - сообщил глава региона.
Также в 9.30 детская областная больница проведет телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации одного ребенка, отметил Владислав Шапша.
В 9.30 больница скорой медицинской помощи проведет телемедицинскую консультацию с Национальным центром имени Бурденко. По данным губернатора, эвакуация пациента не планируется.
Ранее областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ
. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Виновник ДТП в Калуге признал вину, но отрицает прием наркотиков