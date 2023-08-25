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Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 25.08.2023 (обновлено: 15:55 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/donetsk-1892240147.html
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 25.08.2023
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:52
2023-08-25T15:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Мэр Донецка опубликовал фотографии последствий обстрела Киевского района города со стороны украинских войск, добавив, что повреждения получили здание станции техобслуживания, котельная и несколько автомобилей. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Кулемзин: здание СТО получило повреждения при обстреле Киевского района Донецка

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Киевского района Донецка 25 августа 2023 года
Последствия обстрела Киевского района Донецка 25 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Киевского района Донецка 25 августа 2023 года
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Мэр Донецка опубликовал фотографии последствий обстрела Киевского района города со стороны украинских войск, добавив, что повреждения получили здание станции техобслуживания, котельная и несколько автомобилей.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 августа, 15:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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