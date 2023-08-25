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Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 25.08.2023

Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:52

2023-08-25T15:52

2023-08-25T15:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Мэр Донецка опубликовал фотографии последствий обстрела Киевского района города со стороны украинских войск, добавив, что повреждения получили здание станции техобслуживания, котельная и несколько автомобилей. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины