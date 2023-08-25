https://ria.ru/20230825/donetsk-1892240147.html
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 25.08.2023
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:52
2023-08-25T15:52
2023-08-25T15:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892239422_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_d2f03478798b585e685a73a9219eb4bf.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Здание станции технического обслуживания получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Мэр Донецка опубликовал фотографии последствий обстрела Киевского района города со стороны украинских войск, добавив, что повреждения получили здание станции техобслуживания, котельная и несколько автомобилей. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892239422_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b6b4307a810589b73fbe3652fa4d04e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Мэр рассказал о последствиях обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Кулемзин: здание СТО получило повреждения при обстреле Киевского района Донецка