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Украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из натовской артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:03
2023-08-25T14:03
2023-08-25T14:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из натовской артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 10.40 по 12.40 украинские войска выпустили в общей сложности еще десять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и восемь снарядов калибром 152 и 122 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Донбасс
Украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости.
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из натовской артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 10.40 по 12.40 украинские войска выпустили в общей сложности еще десять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и восемь снарядов калибром 152 и 122 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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