Рейтинг@Mail.ru
США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 25.08.2023 (обновлено: 09:51 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/briks-1892145411.html
США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции
США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции - РИА Новости, 25.08.2023
США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции
Позиции США ослабли из-за скорого вступления в БРИКС шести новых стран-членов, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:47
2023-08-25T09:51
в мире
сша
брикс
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892031361_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_7d50e8e053ce94f21623f88079828b96.jpg
ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Позиции США ослабли из-за скорого вступления в БРИКС шести новых стран-членов, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter). "Мировая геополитическая революция! На саммите БРИКС только что было объявлено о вступлении 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. США ослаблены, а 6 из 9 крупнейших производителей нефти отныне в БРИКС!", - говорится в сообщении политика. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
https://ria.ru/20230824/briks-1892025619.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892031361_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c668066146e96cc32fa2995c7863a4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брикс, франция
В мире, США, БРИКС, Франция
США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции

Филиппо: США ослабли из-за скорого вступления в БРИКС шести новых стран

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Позиции США ослабли из-за скорого вступления в БРИКС шести новых стран-членов, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).
"Мировая геополитическая революция! На саммите БРИКС только что было объявлено о вступлении 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. США ослаблены, а 6 из 9 крупнейших производителей нефти отныне в БРИКС!", - говорится в сообщении политика.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
Вчера, 08:00
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Мир не будет прежним. В БРИКС рассказали о глобальных переменах
24 августа, 16:52
 
В миреСШАБРИКСФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала