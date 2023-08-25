https://ria.ru/20230825/briks-1892145411.html

США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции

США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции - РИА Новости, 25.08.2023

США ослабли из-за скорого расширения БРИКС, заявили во Франции

Позиции США ослабли из-за скорого вступления в БРИКС шести новых стран-членов, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:47

2023-08-25T09:47

2023-08-25T09:51

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ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Позиции США ослабли из-за скорого вступления в БРИКС шести новых стран-членов, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter). "Мировая геополитическая революция! На саммите БРИКС только что было объявлено о вступлении 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. США ослаблены, а 6 из 9 крупнейших производителей нефти отныне в БРИКС!", - говорится в сообщении политика. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года. На данный момент БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, брикс, франция