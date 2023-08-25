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Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике - РИА Новости, 25.08.2023
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13:03 25.08.2023 (обновлено: 13:21 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/bpla-1892189071.html
Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике
Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике - РИА Новости, 25.08.2023
Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике
Средства ПВО около 12.00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:03
2023-08-25T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО около 12.00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник был уничтожен силами ПВО в регионе, пострадавших и разрушений нет."Двадцать пятого августа около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике

Минобороны: ПВО перехватили украинский БПЛА над территорией Бабынинского района

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка ПВО вооруженных сил РФ во время боевого дежурства
Офицеры полка ПВО вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка ПВО вооруженных сил РФ во время боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО около 12.00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник был уничтожен силами ПВО в регионе, пострадавших и разрушений нет.
«
"Двадцать пятого августа около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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