https://ria.ru/20230825/bpla-1892189071.html

Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике

Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике - РИА Новости, 25.08.2023

Минобороны рассказало о сбитом в Калужской области беспилотнике

Средства ПВО около 12.00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:03

2023-08-25T13:03

2023-08-25T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

калужская область

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО около 12.00 мск перехватили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Бабынинского района Калужской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник был уничтожен силами ПВО в регионе, пострадавших и разрушений нет."Двадцать пятого августа около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)