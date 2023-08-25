https://ria.ru/20230825/bezopasnost-1892116659.html

МЧС объяснило, как сделать романтический поход безопасным

МЧС объяснило, как сделать романтический поход безопасным - РИА Новости, 25.08.2023

МЧС объяснило, как сделать романтический поход безопасным

МЧС России заявило о готовности сделать любой романтический поход безопасным, для этого необходимо зарегистрироваться перед выходом на маршрут. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T02:54

2023-08-25T02:54

2023-08-25T02:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. МЧС России заявило о готовности сделать любой романтический поход безопасным, для этого необходимо зарегистрироваться перед выходом на маршрут. "МЧС России поможет сделать твой романтический поход безопасным", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Ниже приводится ссылка на сервис, кликнув на которую, туристы могут зарегистрировать свой маршрут. Ранее в мае МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения. В соответствии с новыми требованиями необходимо сообщать в ведомство за 10 дней до начала путешествия о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни. Оповестить спасателей можно любым удобным способом: через сайт МЧС России, сайты региональных главков министерства, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в любом территориальном органе ведомства.

https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)