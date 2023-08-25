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Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 25.08.2023 (обновлено: 04:59 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892119515.html
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА
Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:50
2023-08-25T04:59
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
херсонес
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время в городе спокойно, однако все службы "находятся в состоянии боевой готовности", написал Развожаев в телеграм-канале.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230825/s-200-1892113812.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, херсонес
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Херсонес
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА

Развожаев: над морем в районе мыса Херсонес уничтожили несколько БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время в городе спокойно, однако все службы "находятся в состоянии боевой готовности", написал Развожаев в телеграм-канале.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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01:30
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевХерсонес
 
 
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