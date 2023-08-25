https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892119515.html

Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА

Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023

Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА

Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:50

2023-08-25T03:50

2023-08-25T04:59

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

херсонес

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время в городе спокойно, однако все службы "находятся в состоянии боевой готовности", написал Развожаев в телеграм-канале.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230825/s-200-1892113812.html

севастополь

херсонес

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севастополь, михаил развожаев, херсонес