https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892119515.html
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 25.08.2023
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА
Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:50
2023-08-25T03:50
2023-08-25T04:59
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
херсонес
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время в городе спокойно, однако все службы "находятся в состоянии боевой готовности", написал Развожаев в телеграм-канале.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230825/s-200-1892113812.html
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севастополь, михаил развожаев, херсонес
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Херсонес
Над морем возле Севастополя уничтожили несколько БПЛА
Развожаев: над морем в районе мыса Херсонес уничтожили несколько БПЛА