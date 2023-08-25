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Байден во время ареста Трампа опубликовал ироничный твит
Байден во время ареста Трампа опубликовал ироничный твит - РИА Новости, 25.08.2023
Байден во время ареста Трампа опубликовал ироничный твит
Президент США Джо Байден одновременно с процедурой ареста экс-президента Дональда Трампа написал в социальной сети о том, какой сегодня "отличный день", чтобы... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:42
2023-08-25T05:42
2023-08-25T05:42
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден одновременно с процедурой ареста экс-президента Дональда Трампа написал в социальной сети о том, какой сегодня "отличный день", чтобы пожертвовать на его предвыборную кампанию. Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате. Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов. "Кстати, пришло в голову, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию", - написал в соцсети Х (экс-Twitter) Байден, когда его потенциальный соперник на выборах 2024 года находился в тюрьме. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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сша, джорджия, флорида, дональд трамп, майк пенс, джо байден, оон, в мире
США, Джорджия, Флорида, Дональд Трамп, Майк Пенс, Джо Байден, ООН, В мире
Байден во время ареста Трампа опубликовал ироничный твит
Байден во время ареста Трампа написал в соцсети о том, какой это отличный день