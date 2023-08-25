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Австралия направила танки на учения в Индонезию - РИА Новости, 25.08.2023
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11:08 25.08.2023 (обновлено: 12:00 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/avstraliya-1892159594.html
Австралия направила танки на учения в Индонезию
Австралия направила танки на учения в Индонезию - РИА Новости, 25.08.2023
Австралия направила танки на учения в Индонезию
Впервые после Вьетнамской войны Австралия направила за рубеж свои танки и бронетехнику, которые будут задействованы на будущей неделе на совместных с США... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:08
2023-08-25T12:00
в мире
австралия
сша
индонезия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Впервые после Вьетнамской войны Австралия направила за рубеж свои танки и бронетехнику, которые будут задействованы на будущей неделе на совместных с США военных учениях Super Garuda Shield 2023 в Индонезии, сообщил в пятницу австралийский специализированный военный журнал ADM. По его данным, в намеченных на период с 31 августа по 13 сентября учениях в Индонезии будут задействованы 125 военнослужащих Австралии, а также танки M1A1, бронетранспортеры, грузовики и эвакуаторы. Танки на прошлой неделе были транспортированы с их базы в Аделаиде в порт Дарвин и отгружены на корабль США, отправившийся в индонезийский порт Сурабая, сообщает ADM. "Учения позволят австралийским вооруженным силам провести тренировку и отработку взаимодействия со странами-партнерами для эффективного размещения значительных сухопутных сил, в том числе бронетехники, по Индо-Тихоокеанскому региону", - утверждает издание. В другом сообщении ADM говорилось, что Австралия направила 120 военнослужащих и шесть своих военных самолетов в Таиланд на учения Thai Boomerang 2023. Как сообщалось ранее, с 25 августа Австралия также участвует в учениях десантных войск на Филиппинах с участием США. Кроме того, Филиппины и Австралия 14 августа провели первые десантные учения в Дарвине перед началом двусторонних учений Alon-2023 у острова Палаван. Затем 23 августа прошли совместные морские учения Японии, США и Австралии в Южно-Китайском море.
https://ria.ru/20230818/himars-1890946156.html
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в мире, австралия, сша, индонезия
В мире, Австралия, США, Индонезия
Австралия направила танки на учения в Индонезию

Австралия направила танки на учения за рубеж впервые после Вьетнамской войны

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Впервые после Вьетнамской войны Австралия направила за рубеж свои танки и бронетехнику, которые будут задействованы на будущей неделе на совместных с США военных учениях Super Garuda Shield 2023 в Индонезии, сообщил в пятницу австралийский специализированный военный журнал ADM.
По его данным, в намеченных на период с 31 августа по 13 сентября учениях в Индонезии будут задействованы 125 военнослужащих Австралии, а также танки M1A1, бронетранспортеры, грузовики и эвакуаторы.
Танки на прошлой неделе были транспортированы с их базы в Аделаиде в порт Дарвин и отгружены на корабль США, отправившийся в индонезийский порт Сурабая, сообщает ADM.
"Учения позволят австралийским вооруженным силам провести тренировку и отработку взаимодействия со странами-партнерами для эффективного размещения значительных сухопутных сил, в том числе бронетехники, по Индо-Тихоокеанскому региону", - утверждает издание.
В другом сообщении ADM говорилось, что Австралия направила 120 военнослужащих и шесть своих военных самолетов в Таиланд на учения Thai Boomerang 2023.
Как сообщалось ранее, с 25 августа Австралия также участвует в учениях десантных войск на Филиппинах с участием США. Кроме того, Филиппины и Австралия 14 августа провели первые десантные учения в Дарвине перед началом двусторонних учений Alon-2023 у острова Палаван. Затем 23 августа прошли совместные морские учения Японии, США и Австралии в Южно-Китайском море.
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