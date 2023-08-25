https://ria.ru/20230825/avstraliya-1892159594.html

Австралия направила танки на учения в Индонезию

Австралия направила танки на учения в Индонезию - РИА Новости, 25.08.2023

Австралия направила танки на учения в Индонезию

Впервые после Вьетнамской войны Австралия направила за рубеж свои танки и бронетехнику, которые будут задействованы на будущей неделе на совместных с США... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:08

2023-08-25T11:08

2023-08-25T12:00

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индонезия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Впервые после Вьетнамской войны Австралия направила за рубеж свои танки и бронетехнику, которые будут задействованы на будущей неделе на совместных с США военных учениях Super Garuda Shield 2023 в Индонезии, сообщил в пятницу австралийский специализированный военный журнал ADM. По его данным, в намеченных на период с 31 августа по 13 сентября учениях в Индонезии будут задействованы 125 военнослужащих Австралии, а также танки M1A1, бронетранспортеры, грузовики и эвакуаторы. Танки на прошлой неделе были транспортированы с их базы в Аделаиде в порт Дарвин и отгружены на корабль США, отправившийся в индонезийский порт Сурабая, сообщает ADM. "Учения позволят австралийским вооруженным силам провести тренировку и отработку взаимодействия со странами-партнерами для эффективного размещения значительных сухопутных сил, в том числе бронетехники, по Индо-Тихоокеанскому региону", - утверждает издание. В другом сообщении ADM говорилось, что Австралия направила 120 военнослужащих и шесть своих военных самолетов в Таиланд на учения Thai Boomerang 2023. Как сообщалось ранее, с 25 августа Австралия также участвует в учениях десантных войск на Филиппинах с участием США. Кроме того, Филиппины и Австралия 14 августа провели первые десантные учения в Дарвине перед началом двусторонних учений Alon-2023 у острова Палаван. Затем 23 августа прошли совместные морские учения Японии, США и Австралии в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20230818/himars-1890946156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, сша, индонезия