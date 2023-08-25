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В Магаданской области создадут ассоциацию ветеранов спецоперации
В Магаданской области создадут ассоциацию ветеранов спецоперации - РИА Новости, 25.08.2023
В Магаданской области создадут ассоциацию ветеранов спецоперации
Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создадут в Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:42
2023-08-25T01:42
2023-08-25T01:42
магаданская область
сергей носов
общество
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МАГАДАН, 25 авг - РИА Новости. Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создадут в Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов. "Встретился с участниками специальной военной операции. Говорили о помощи военнослужащим и их семьям, особое внимание уделили инициативе создания регионального отделения ассоциации ветеранов СВО", - написал Носов в телеграм-канале. По его словам, ассоциация объединит бойцов "после возвращения к мирной жизни, позволит использовать их опыт, знания, видение мира для патриотической работы с молодежью, в представительских органах, исполнительной и законодательной власти, общественных движениях". "Их участие позволит качественно изменить подходы к работе, придаст ускорение в решении существующих проблем", - подчеркнул Носов.
https://ria.ru/20230820/veterany-1891159067.html
магаданская область
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магаданская область, сергей носов, общество
Магаданская область, Сергей Носов, Общество
В Магаданской области создадут ассоциацию ветеранов спецоперации
Глава Магаданской области Носов анонсировал ассоциацию ветеранов СВО