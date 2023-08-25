https://ria.ru/20230825/artilleriya-1892121891.html
Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ
Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ
Артиллерия группировки "Юг" совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:03
2023-08-25T05:03
2023-08-25T08:07
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886860823_291:403:3071:1967_1920x0_80_0_0_740430fe41dbe80c85776cddbd381ac5.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артиллерия группировки "Юг" совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки", - говорится в сообщении.Кроме того, были уничтожены две БМП противника в Григоровке и Андреевке, станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке, блиндаж в деревне Победа."В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, две буксируемые гаубицы "Мста-С" и американскую M777, три миномета 120-го калибра", - добавил Астафьев.
https://ria.ru/20230825/balitskiy-1892117230.html
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886860823_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a10c3b62950b5bda3f98ff2ad51a8d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ
Артиллерия ВС России совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ у Клещеевки
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артиллерия группировки "Юг" совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки", - говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены две БМП противника в Григоровке и Андреевке, станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке, блиндаж в деревне Победа.
"В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, две буксируемые гаубицы "Мста-С" и американскую M777, три миномета 120-го калибра", - добавил Астафьев.
Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье