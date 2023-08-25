https://ria.ru/20230825/artilleriya-1892121891.html

Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ

Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023

Российская артиллерия ударила по пункту дислокации ВСУ

Артиллерия группировки "Юг" совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:03

2023-08-25T05:03

2023-08-25T08:07

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Артиллерия группировки "Юг" совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки", - говорится в сообщении.Кроме того, были уничтожены две БМП противника в Григоровке и Андреевке, станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке, блиндаж в деревне Победа."В ходе контрбатарейной борьбы враг утратил самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, две буксируемые гаубицы "Мста-С" и американскую M777, три миномета 120-го калибра", - добавил Астафьев.

https://ria.ru/20230825/balitskiy-1892117230.html

клещеевка

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клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф